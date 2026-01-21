Atiende Ayuntamiento de Saltillo vialidades para prevenir inundaciones

Con el objetivo de prevenir inundaciones, reducir riesgos y proteger la seguridad de la ciudadanía durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene y refuerza las acciones de desazolve y retiro de desechos en vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de la estrategia de atención y prevención ante las condiciones climáticas que se registran en la región, y se realizan de manera coordinada a través del programa “Aquí Andamos”, atendiendo los reportes ciudadanos canalizados mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevan a cabo trabajos de retiro de tierra, lodo, basura y escombro acumulados en calles de colonias y barrios, así como en vialidades principales, con el propósito de garantizar el adecuado flujo del agua pluvial y evitar encharcamientos que afecten la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas.

Parte de estas acciones, impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron en el cruce de las avenidas Las Torres y Mitología, a la altura del fraccionamiento Portales, en el sector poniente de la ciudad, donde se efectuaron labores de limpieza que reducen el riesgo de accidentes provocados por charcos profundos, arrastre de materiales o superficies resbalosas.

Asimismo, brigadas de “Aquí Andamos” retiraron material y desechos acumulados en la calle Lorenzo Burciaga Dávila, así como en Jesús Ortiz Barrera y la calle Adonis, en las colonias El Rodeo y Ciudad Las Torres. Trabajos similares se realizaron sobre el bulevar Centenario de Torreón, entre las calles Aquiles Cerdán y Héctor Saucedo, al oriente de la capital coahuilense.

Al sur de la ciudad, cuadrillas municipales atendieron calles de la colonia Acueducto, como Las Calandrias y La Herradura, donde se retiraron residuos arrastrados por las lluvias para mantener una circulación más ágil y ordenada.