Atiende Ayuntamiento de Saltillo vialidades para prevenir inundaciones

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Cuadrillas municipales retiran tierra, lodo, basura y escombro en calles de colonias y vialidades principales. FOTO: CORTESÍA

Las labores se realizan para reducir riesgos y proteger la seguridad de la ciudadanía en vialidades y espacios públicos

Con el objetivo de prevenir inundaciones, reducir riesgos y proteger la seguridad de la ciudadanía durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene y refuerza las acciones de desazolve y retiro de desechos en vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte de la estrategia de atención y prevención ante las condiciones climáticas que se registran en la región, y se realizan de manera coordinada a través del programa “Aquí Andamos”, atendiendo los reportes ciudadanos canalizados mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevan a cabo trabajos de retiro de tierra, lodo, basura y escombro acumulados en calles de colonias y barrios, así como en vialidades principales, con el propósito de garantizar el adecuado flujo del agua pluvial y evitar encharcamientos que afecten la movilidad y seguridad de peatones y automovilistas.

Parte de estas acciones, impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron en el cruce de las avenidas Las Torres y Mitología, a la altura del fraccionamiento Portales, en el sector poniente de la ciudad, donde se efectuaron labores de limpieza que reducen el riesgo de accidentes provocados por charcos profundos, arrastre de materiales o superficies resbalosas.

Asimismo, brigadas de “Aquí Andamos” retiraron material y desechos acumulados en la calle Lorenzo Burciaga Dávila, así como en Jesús Ortiz Barrera y la calle Adonis, en las colonias El Rodeo y Ciudad Las Torres. Trabajos similares se realizaron sobre el bulevar Centenario de Torreón, entre las calles Aquiles Cerdán y Héctor Saucedo, al oriente de la capital coahuilense.

Al sur de la ciudad, cuadrillas municipales atendieron calles de la colonia Acueducto, como Las Calandrias y La Herradura, donde se retiraron residuos arrastrados por las lluvias para mantener una circulación más ágil y ordenada.

El programa ‘Aquí Andamos’ atiende reportes ciudadanos canalizados a través del asistente virtual FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que estas labores también tienen un impacto positivo en la salud pública, al evitar la acumulación de agua estancada y basura que propicia la proliferación de insectos y fauna nociva, y reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente en el mantenimiento preventivo de la ciudad.

ATIENDEN ESPACIOS PÚBLICOS

De manera complementaria, personal de la Dirección de Servicios Públicos reforzó las acciones de limpieza general y deshierbe en áreas verdes y carriles laterales del bulevar Fundadores, en el tramo que va del distribuidor vial El Sarape al bulevar Solidaridad, al oriente de la ciudad.

Además, para impulsar el deporte y fortalecer el tejido social, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino las áreas verdes de la plaza pública de la colonia Azteca, ubicada entre las calles Pirámide del Sol, Sierra El Asta y Manuel de la Peña, acciones que forman parte del trabajo permanente en beneficio directo de la comunidad.

