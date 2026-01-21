Predial en Saltillo alcanza 80 mil operaciones y 180 mdp; 23% ya se paga en línea

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Predial en Saltillo alcanza 80 mil operaciones y 180 mdp; 23% ya se paga en línea
    La tesorera municipal, Lissett Álvarez Cuéllar, informó que la recaudación por predial supera los 180 millones de pesos netos y que los pagos en línea también participan en la rifa de premios programada para el próximo 4 de febrero. FOTO: ARCHIVO

La recaudación del predial registra un avance del 24 por ciento y alrededor de 50 millones otorgados en estímulos, además de un crecimiento sostenido en los pagos por internet

La Tesorería Municipal de Saltillo reportó un avance significativo en la recaudación del impuesto predial durante enero, con más de 80 mil operaciones realizadas tanto de manera presencial como en línea.

De acuerdo con la tesorera municipal, Lissett Álvarez Cuéllar, a la fecha se han ingresado más de 180 millones de pesos netos y se han otorgado alrededor de 50 millones de pesos en estímulos. “Traemos el 24 por ciento de pago, vamos muy bien”, afirmó.

Añadió que se espera haber alcanzado un 59% al cerrar enero y un 74% dentro del primer trimestre del año, lo que representaría un aproximado de 580 millones de pesos.

Además, mencionó que se ha registrado un incremento en los pagos digitales. “La verdad es que estamos muy contentos con el pronóstico y la respuesta de la ciudadanía porque están realizando muchas operaciones en línea, más del 23% de operaciones han sido en línea”.

La funcionaria aseguró que quienes pagan por internet sí participan en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos, al igual que quienes lo hacen de manera presencial. Explicó que, aun cuando el contribuyente no llene el formato digital al momento de pagar, las operaciones en línea se imprimen y se integran a la urna del sorteo, el cual se realizará el próximo 4 de febrero con supervisión de la Secretaría de Gobernación.

Además del descuento del 15 por ciento por pronto pago, recordó que los contribuyentes obtienen acceso al servicio de alerta catastral, que notifica movimientos como cambios de uso de suelo, solicitudes de avalúo o modificaciones en el predio, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica al patrimonio.

Finalmente, Álvarez Cuéllar llamó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de enero para cumplir con esta obligación fiscal, así como utilizar la plataforma en internet. “La idea es que ustedes batallen lo menos posible para poder pagar sus impuestos”, afirmó.

