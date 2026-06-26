Atiende Gobierno de Saltillo mantenimiento urbano en colonias La Madrid, Virreyes Obrera y Magisterio

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    Atiende Gobierno de Saltillo mantenimiento urbano en colonias La Madrid, Virreyes Obrera y Magisterio
    En la plaza de la colonia La Madrid se realizaron trabajos de pintura en juegos infantiles y mobiliario urbano. CORTESÍA

El programa ‘Aquí Andamos’ atiende de manera continua los reportes ciudadanos recibidos a través del ChatBot ‘Saltillo Fácil’

Como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones de limpieza, embellecimiento y conservación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía y mejorar el entorno para las familias.

El alcalde Javier Díaz González señaló que una de las prioridades de su administración es brindar respuesta rápida a las solicitudes de la población, por lo que las brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajan de forma permanente atendiendo los reportes que la ciudadanía realiza a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

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Como parte de estas acciones, este viernes personal municipal realizó trabajos de embellecimiento en la plaza pública de la colonia La Madrid, ubicada entre las calles Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges y Manuel Gutiérrez Nájera, donde se aplicó pintura a los juegos infantiles y al mobiliario urbano para ofrecer un espacio más seguro y atractivo para niñas, niños y familias.

De manera simultánea, cuadrillas municipales llevaron a cabo la poda de palmas de la especie Washingtonia sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Magisterio Sección 38, con el propósito de mejorar la visibilidad y fortalecer la seguridad vial para automovilistas y peatones.

Asimismo, en la plaza pública de la colonia Virreyes Obrera, ubicada entre las calles Matías de Gálvez y Bernardo Gálvez, se realizaron labores de deshierbe y limpieza general en las áreas verdes para ofrecer un entorno más limpio y ordenado a los habitantes del sector.

$!Las acciones buscan ofrecer espacios públicos más seguros, atractivos y funcionales para las familias.
Las acciones buscan ofrecer espacios públicos más seguros, atractivos y funcionales para las familias. CORTESÍA

Las brigadas también efectuaron trabajos de limpieza integral y deshierbe en las banquetas de la calle Prolongación Martín Enrique, a la altura del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con el fin de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

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Javier Díaz González destacó que estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte de la estrategia permanente de mantenimiento urbano que impulsa el Gobierno Municipal para conservar una ciudad más limpia, ordenada y funcional en beneficio de las y los saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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