Ofrece Saltillo descuento en recargos de predial e impuestos municipales

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    Ofrece Saltillo descuento en recargos de predial e impuestos municipales
    El Cabildo de Saltillo aprobó que durante julio se cobre un peso por cada año de recargos en predial y otros impuestos municipales. CORTESÍA

El estímulo fiscal también aplicará al ISAI, recolección de basura, mercados, tránsito y diversos trámites municipales

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad un estímulo fiscal que permitirá a las y los contribuyentes regularizar adeudos municipales durante julio mediante el pago de un peso por cada año de recargos en el impuesto predial y otros gravámenes.

La medida fue propuesta por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes, celebrada este miércoles, y fue avalada a partir del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

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El beneficio será aplicable a los recargos generados por el impuesto predial, así como al Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, conocido como ISAI. También incluirá diversos conceptos relacionados con establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, recolección de basura, servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicio de tránsito.

$!La sesión de Cabildo también incluyó una propuesta para endurecer sanciones contra la venta y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas.
La sesión de Cabildo también incluyó una propuesta para endurecer sanciones contra la venta y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas. CORTESÍA

De igual forma, el programa contempla sanciones administrativas y fiscales vinculadas con la expedición de licencias o refrendos para la colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios, además de cobros derivados de la ocupación de la vía pública.

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal exhortó a quienes mantengan pendientes en cualquiera de estos rubros a acercarse a las oficinas correspondientes para aprovechar la vigencia del estímulo y ponerse al corriente en sus obligaciones.

RATIFICAN TITULAR DEL IMPLAN

En la misma sesión, las y los integrantes del Cabildo ratificaron a Isabel Andrea Martínez Galván como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Municipal de Planeación, Implan.

Asimismo, el regidor Eduardo Morelos Jiménez presentó una iniciativa para reformar el Reglamento para la Venta y Consumo de Alcohol en el Municipio de Saltillo.

La propuesta plantea incrementar las sanciones contra quienes elaboren, almacenen, distribuyan, comercialicen, vendan, expendan o suministren bebidas alcohólicas adulteradas, alteradas, contaminadas, falsificadas o modificadas que incumplan las disposiciones sanitarias y fiscales vigentes.

El planteamiento fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Reglamentos, Alcoholes y Salud Pública, donde será analizado antes de que pueda someterse a votación del Cabildo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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