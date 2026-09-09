Atienden calles Allende e Hidalgo en el Centro Histórico de Saltillo

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    Atienden calles Allende e Hidalgo en el Centro Histórico de Saltillo
    En la calle Ignacio Allende se delimitaron carriles entre la avenida Presidente Cárdenas y Benito Juárez. CORTESÍA

Las labores fueron realizadas por brigadas del programa “Aquí Andamos”

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó este miércoles trabajos de señalización y delimitación de vialidades en distintos puntos del Centro Histórico, como parte de las acciones de mantenimiento que se llevan a cabo mediante el programa “Aquí Andamos”.

Las brigadas delimitaron los carriles de circulación sobre la calle Ignacio Allende, entre la avenida Presidente Cárdenas y la calle Benito Juárez, así como en la calle Miguel Hidalgo, entre Ignacio Aldama y Manuel Pérez Treviño.

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También se realizaron trabajos para delimitar los cordones cuneta de la acera poniente de Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre la avenida Presidente Cárdenas y la calle Miguel Ramos Arizpe.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca reforzar la señalización y definir los espacios destinados a la circulación vehicular y peatonal en el primer cuadro de la ciudad.

$!También se delimitaron carriles en otras calles.
También se delimitaron carriles en otras calles. CORTESÍA

Explicó que estas acciones forman parte de los trabajos de atención a las vialidades del Centro Histórico y buscan contribuir al ordenamiento de los espacios de circulación.

El Gobierno Municipal informó que continuará con labores de mantenimiento y señalización en distintos puntos del sector, con atención tanto a las necesidades de movilidad como a las condiciones de las vialidades.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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