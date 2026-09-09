Atienden calles Allende e Hidalgo en el Centro Histórico de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó este miércoles trabajos de señalización y delimitación de vialidades en distintos puntos del Centro Histórico, como parte de las acciones de mantenimiento que se llevan a cabo mediante el programa “Aquí Andamos”. Las brigadas delimitaron los carriles de circulación sobre la calle Ignacio Allende, entre la avenida Presidente Cárdenas y la calle Benito Juárez, así como en la calle Miguel Hidalgo, entre Ignacio Aldama y Manuel Pérez Treviño.

También se realizaron trabajos para delimitar los cordones cuneta de la acera poniente de Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre la avenida Presidente Cárdenas y la calle Miguel Ramos Arizpe. El alcalde Javier Díaz González señaló que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se busca reforzar la señalización y definir los espacios destinados a la circulación vehicular y peatonal en el primer cuadro de la ciudad.

Explicó que estas acciones forman parte de los trabajos de atención a las vialidades del Centro Histórico y buscan contribuir al ordenamiento de los espacios de circulación. El Gobierno Municipal informó que continuará con labores de mantenimiento y señalización en distintos puntos del sector, con atención tanto a las necesidades de movilidad como a las condiciones de las vialidades.

Temas

Seguridad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

