Saltillo recibirá al escritor Santiago Beruete con una agenda dedicada a la naturaleza y la literatura

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    Saltillo recibirá al escritor Santiago Beruete con una agenda dedicada a la naturaleza y la literatura
    Santiago Beruete presentará “Filosíntesis” y hablará sobre naturaleza en Saltillo. ARCHIVO

El escritor español participará en tres actividades gratuitas los días 11 y 12 de septiembre en distintos espacios culturales de Saltillo

La literatura y la reflexión sobre la naturaleza tendrán un espacio destacado en Saltillo con la visita del escritor y pensador español Santiago Beruete, quien participará en una serie de actividades culturales los próximos 11 y 12 de septiembre.

La jornada es organizada por la Secretaría de Cultura de Coahuila, en coordinación con la Embajada de España en México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el propósito de acercar al público coahuilense a la obra y pensamiento del autor.

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Durante su estancia en la capital del estado, Beruete sostendrá encuentros con lectores, escritores y público interesado en la relación entre la literatura, el paisaje y el mundo natural. Además, presentará su más reciente obra, Filosíntesis, publicada por Editorial Taurus.

DIÁLOGO SOBRE POESÍA Y NATURALEZA

Las actividades comenzarán el viernes 11 de septiembre, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Carolina, donde Santiago Beruete participará junto con Claudia Luna en el diálogo “Escribir el paisaje: poesía y naturaleza”.

El encuentro estará centrado en la manera en que el entorno natural puede convertirse en materia de creación literaria, así como en las posibilidades que ofrece el paisaje como fuente de inspiración para la poesía y otras expresiones escritas.

La actividad será de entrada libre, por lo que podrá participar el público interesado en conocer las perspectivas de ambos participantes.

Más tarde, a las 19:00 horas del mismo viernes, el escritor español se trasladará a la Librería Los Librakos para presentar Filosíntesis, su más reciente publicación.

En esta presentación, Beruete estará acompañado por Alan Argüello, con quien conversará sobre los contenidos y planteamientos de la obra. El acceso también será gratuito, por lo que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo del autor.

REFLEXIÓN SOBRE EL JARDÍN Y LA UTOPÍA

La programación concluirá el sábado 12 de septiembre, con una charla que Santiago Beruete ofrecerá de las 11:00 a las 13:00 horas en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia.

Bajo el título “La naturaleza como inspiración: poéticas del jardín, narrativas de la utopía”, el escritor abordará la relación entre los espacios naturales, particularmente los jardines, y la creación de imaginarios literarios vinculados con la idea de la utopía.

El encuentro será nuevamente de entrada gratuita, aunque en este caso se contará con cupo limitado, por lo que se recomienda considerar la capacidad del recinto para participar en la actividad.

Con esta agenda, la Secretaría de Cultura de Coahuila busca fortalecer el intercambio cultural entre México y España y ofrecer al público saltillense espacios de encuentro con autores y propuestas literarias contemporáneas.

La visita de Beruete representa además una oportunidad para acercar a estudiantes, lectores y público en general a una obra que explora la relación entre el ser humano, la naturaleza, los jardines y la literatura.

AGENDA CULTURAL

Viernes 11 de septiembre, 12:00 horas: diálogo “Escribir el paisaje: poesía y naturaleza”, con Claudia Luna y Santiago Beruete, en la Universidad Carolina. La entrada será libre.

Viernes 11 de septiembre, 19:00 horas: presentación del libro Filosíntesis, de Editorial Taurus, con Santiago Beruete y Alan Argüello, en la Librería Los Librakos. El acceso será gratuito.

Sábado 12 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas: charla “La naturaleza como inspiración: poéticas del jardín, narrativas de la utopía”, a cargo de Santiago Beruete, en el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia. La entrada será gratuita y el cupo estará limitado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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