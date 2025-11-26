Atienden en promedio 10 reportes semanales por maltrato animal, en Saltillo

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Atienden en promedio 10 reportes semanales por maltrato animal, en Saltillo
    Autoridades llaman a denunciar casos y detallan el proceso gradual de atención antes de llegar a sanciones.

El reglamento recién aprobado busca priorizar la tenencia responsable de seres sintientes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el nuevo reglamento de bienestar para los seres sintientes, aprobado recientemente en Cabildo, tiene como eje principal generar conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas y el trato digno hacia los animales, más que enfocarse únicamente en el castigo.

El objetivo es que quienes tengan animales de compañía asuman su responsabilidad y eviten prácticas de maltrato, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

El mandatario municipal aseguró que no se tolerarán conductas que vulneren su bienestar y que el reglamento establece sanciones administrativas, pero también un marco orientado a la prevención.

En ese mismo sentido, el titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache, detalló que actualmente se atienden cerca de 10 reportes semanales relacionados con posibles casos de maltrato animal. En su mayoría son derivados de denuncias ciudadanas.

Precisó que, de acuerdo con el procedimiento, cuando se detecta una situación de riesgo se realizan visitas de inspección y se emiten recomendaciones. En caso de incumplimiento, se procede a una segunda revisión y, de persistir la falta, pueden aplicarse sanciones más estrictas conforme al reglamento. Indicó que en algunos casos las personas optan por entregar a sus mascotas, las cuales son canalizadas para su resguardo y eventual adopción.

Olache recordó que los reportes pueden realizarse a través del 072 (Atención Ciudadana), a la Policía Ambiental, los grupos ciudadanos de la Comisaría de Seguridad, el número 844 414 4929 de la Dirección de Medio Ambiente y el chatbot municipal.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

