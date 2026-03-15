Atienden vialidades en la colonia Eulalio Gutiérrez de Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Atienden vialidades en la colonia Eulalio Gutiérrez de Saltillo
    La rehabilitación de las distintas vialidades en la capital coahuilense, responde a las mejores implementadas en el programa “Aquí andamos”. CORTESÍA

Además, los trabajos que forman parte del programa municipal “Aquí Andamos” se realizan en otros puntos de la ciudad simultáneamente

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, donde cuadrillas atienden tramos dañados en varias vialidades.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte del programa “Aquí Andamos”, estrategia con la que se da mantenimiento a calles y avenidas en diferentes sectores para mejorar la movilidad.

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En la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, brigadas municipales trabajan en las calles Manuel W. González, Francisco I. Madero y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, donde se realizan labores de retiro de pavimento deteriorado, limpieza de la zona, aplicación de asfalto caliente y nivelación de la superficie.

Estas acciones, se informó, buscan mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de las vialidades, además de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

El programa también contempla intervenciones en otras zonas de la ciudad. Entre ellas se encuentran las calles Quinta y Cuarta del fraccionamiento La Herradura, así como el bulevar Misión Santa Lucía, a la altura del fraccionamiento Valle de los Almendros.

Asimismo, cuadrillas municipales trabajan en el bulevar Isla Cedros, entre Cacomixtle y Prolongación Ciprés, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra, así como en la calle 17, entre las vialidades 14 y 18 de la colonia Ampliación Morelos.

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De manerara simultánea, se han atendido colonias del sur y oriente como Mirasierra, La Herradura y Ampliación Morelos. CORTESÍA

De forma paralela, el Ayuntamiento utiliza maquinaria especializada a base de calor para rehabilitar distintos tramos del bulevar Venustiano Carranza, en la salida norte de Saltillo, y del bulevar Antonio Cárdenas, en el sector sur.

De acuerdo con el alcalde, estos trabajos continuarán de manera permanente como parte de las acciones para mantener en mejores condiciones la infraestructura vial de la ciudad.

Además, invitó a la ciudadanía a reportar calles en mal estado mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número de WhatsApp 844-160-08-08, con el fin de integrarlas a la programación de mantenimiento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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