Atienden vialidades en la colonia Eulalio Gutiérrez de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, donde cuadrillas atienden tramos dañados en varias vialidades.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores forman parte del programa “Aquí Andamos”, estrategia con la que se da mantenimiento a calles y avenidas en diferentes sectores para mejorar la movilidad.

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En la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, brigadas municipales trabajan en las calles Manuel W. González, Francisco I. Madero y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, donde se realizan labores de retiro de pavimento deteriorado, limpieza de la zona, aplicación de asfalto caliente y nivelación de la superficie.

Estas acciones, se informó, buscan mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de las vialidades, además de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

El programa también contempla intervenciones en otras zonas de la ciudad. Entre ellas se encuentran las calles Quinta y Cuarta del fraccionamiento La Herradura, así como el bulevar Misión Santa Lucía, a la altura del fraccionamiento Valle de los Almendros.

Asimismo, cuadrillas municipales trabajan en el bulevar Isla Cedros, entre Cacomixtle y Prolongación Ciprés, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra, así como en la calle 17, entre las vialidades 14 y 18 de la colonia Ampliación Morelos.