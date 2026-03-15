Espacios DIF acercan atención médica y psicológica gratuita a miles de saltillenses

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Espacios DIF acercan atención médica y psicológica gratuita a miles de saltillenses
    La estrategia impulsada por Luly López Naranjo busca acercar servicios de salud a colonias y ejidos. CORTESÍA

Más de 8 mil 500 personas han recibido consultas, orientación emocional y medicamentos sin costo en centros comunitarios ubicados en colonias, barrios y ejidos

Más de 8 mil 500 habitantes de Saltillo han accedido a servicios gratuitos de salud y apoyo emocional a través de los Espacios DIF, una estrategia impulsada por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Como parte de estas acciones, se han brindado 4 mil 809 orientaciones médicas, además de la entrega gratuita de 2 mil 274 medicamentos, con el respaldo de donaciones de Farmacias del Ahorro.

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“Los Espacios DIF nos han permitido estar en los centros comunitarios cerca de nuestra gente que más lo necesita. Atender la salud de las y los saltillenses es prioridad y, sobre todo, acercar los servicios hasta las colonias, barrios y ejidos”, expresó López Naranjo.

$!Los Espacios DIF operan en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a atención médica y emocional.
Los Espacios DIF operan en distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso a atención médica y emocional. CORTESÍA

ATENCIÓN EMOCIONAL Y PRESENCIA EN COLONIAS

Además de los servicios médicos, el programa ha brindado mil 500 orientaciones psicológicas, enfocadas en fortalecer el bienestar emocional y ofrecer acompañamiento oportuno a quienes lo requieren.

“La salud mental es un tema prioritario que debemos atender; por ello, en cada uno de nuestros Espacios DIF la ciudadanía puede encontrar psicólogos que brindan atención gratuita”, señaló la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

$!Medicamentos donados por Farmacias del Ahorro se entregan sin costo a personas atendidas en los centros comunitarios.
Medicamentos donados por Farmacias del Ahorro se entregan sin costo a personas atendidas en los centros comunitarios. CORTESÍA

Actualmente existen Espacios DIF construidos de manera permanente en los centros comunitarios de Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo y Urdiñola, además de presencia en diversas colonias como Vistas de Peña, Emiliano Zapata, Valle de las Aves, Loma Linda, Misión Cerritos, Oceanía, Lomas del Refugio, Nogales, Zaragoza, Mirasierra, Morelos, La Herradura, Valle de San Antonio, Espinoza Mireles, Margaritas y Saltillo 2000.

Con estas acciones, el DIF Saltillo busca acercar servicios médicos y de salud mental directamente a las comunidades, facilitando el acceso a la atención para quienes más lo necesitan.

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