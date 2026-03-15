Espacios DIF acercan atención médica y psicológica gratuita a miles de saltillenses

Más de 8 mil 500 habitantes de Saltillo han accedido a servicios gratuitos de salud y apoyo emocional a través de los Espacios DIF, una estrategia impulsada por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Como parte de estas acciones, se han brindado 4 mil 809 orientaciones médicas, además de la entrega gratuita de 2 mil 274 medicamentos, con el respaldo de donaciones de Farmacias del Ahorro.

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“Los Espacios DIF nos han permitido estar en los centros comunitarios cerca de nuestra gente que más lo necesita. Atender la salud de las y los saltillenses es prioridad y, sobre todo, acercar los servicios hasta las colonias, barrios y ejidos”, expresó López Naranjo.