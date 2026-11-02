Atraen altar de Santa Anita y festivales a visitantes al Centro Histórico de Saltillo

Una importante afluencia de visitantes se registró este lunes 2 de noviembre en el Centro Histórico de Saltillo, donde familias y paseantes aprovecharon la jornada para recorrer los distintos espacios habilitados con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Entre los principales atractivos se encuentra el altar monumental instalado en la escalinata del Barrio de Santa Anita, que permanece abierto para recibir a quienes acuden a contemplar la ofrenda dedicada a los fieles difuntos, así como a conocer los elementos tradicionales que forman parte de esta celebración mexicana.

La instalación se ha convertido en uno de los puntos de interés para los visitantes, quienes aprovechan su recorrido para tomar fotografías, observar los detalles del montaje y participar en las actividades culturales que se desarrollan en el sector.





A la oferta se suma el Festival Paso de la Mariposa Monarca, además de diversas actividades artísticas, culturales y recreativas distribuidas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. Estas propuestas forman parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que durante varios días ha reunido a familias saltillenses y visitantes de otras localidades en torno a las tradiciones del Día de Muertos.

La programación contempla espacios de convivencia y expresiones culturales que buscan mantener vigentes las costumbres mexicanas, al tiempo que ofrecen alternativas de entretenimiento para personas de todas las edades. El Festival Ánimas del Desierto 2026 concluirá este martes 3 de noviembre, por lo que todavía habrá oportunidad de participar en las actividades contempladas para el cierre de esta edición.