Atraen altar de Santa Anita y festivales a visitantes al Centro Histórico de Saltillo

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    Atraen altar de Santa Anita y festivales a visitantes al Centro Histórico de Saltillo
    Familias y visitantes aprovecharon el 2 de noviembre para disfrutar de los atractivos del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA - SERGIO CASTILLO

Familias y paseantes recorrieron los atractivos instalados con motivo del Día de Muertos

Una importante afluencia de visitantes se registró este lunes 2 de noviembre en el Centro Histórico de Saltillo, donde familias y paseantes aprovecharon la jornada para recorrer los distintos espacios habilitados con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

Entre los principales atractivos se encuentra el altar monumental instalado en la escalinata del Barrio de Santa Anita, que permanece abierto para recibir a quienes acuden a contemplar la ofrenda dedicada a los fieles difuntos, así como a conocer los elementos tradicionales que forman parte de esta celebración mexicana.

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La instalación se ha convertido en uno de los puntos de interés para los visitantes, quienes aprovechan su recorrido para tomar fotografías, observar los detalles del montaje y participar en las actividades culturales que se desarrollan en el sector.

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    Reúne el Centro de Saltillo a cientos de familias. CORTESÍA - SERGIO CASTILLO
  • $!Vive Saltillo jornada de tradición y convivencia por el Día de Muertos
    Vive Saltillo jornada de tradición y convivencia por el Día de Muertos CORTESÍA - SERGIO CASTILLO

A la oferta se suma el Festival Paso de la Mariposa Monarca, además de diversas actividades artísticas, culturales y recreativas distribuidas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Estas propuestas forman parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, que durante varios días ha reunido a familias saltillenses y visitantes de otras localidades en torno a las tradiciones del Día de Muertos.

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La programación contempla espacios de convivencia y expresiones culturales que buscan mantener vigentes las costumbres mexicanas, al tiempo que ofrecen alternativas de entretenimiento para personas de todas las edades.

El Festival Ánimas del Desierto 2026 concluirá este martes 3 de noviembre, por lo que todavía habrá oportunidad de participar en las actividades contempladas para el cierre de esta edición.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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