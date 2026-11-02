Halloween y Día de Muertos impulsan actividad comercial en el Centro de Saltillo

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    Halloween y Día de Muertos impulsan actividad comercial en el Centro de Saltillo
    Celebraciones atraen a familias y visitantes al primer cuadro de Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Reportan comerciantes buen fin de semana por festejos de temporada

En el Centro Histórico de Saltillo se registró un buen fin de semana debido a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, que coincidieron con la quincena y el fin de semana, lo que permitió que numerosas familias salieran a pasear, realizaran sus compras y visitaran los establecimientos comerciales.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte, señaló que los giros más beneficiados fueron principalmente las dulcerías, tiendas de disfraces, florerías, panaderías, comercios de artículos de temporada, restaurantes y cafeterías.

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Además, indicó que las actividades culturales realizadas en el Centro Histórico, como las de Paseo Capital y otros espacios, contribuyeron a generar movimiento y atraer visitantes a la zona.

“Nosotros siempre hemos dicho que este tipo de eventos son muy importantes porque le dan vida al Centro Histórico y benefician tanto a los comerciantes como a los visitantes”, aseguró.

Sin embargo, Duarte comentó que todavía no cuentan con una cifra exacta de afluencia ni de derrama económica, aunque consideró que el balance fue favorable para varios sectores comerciales, debido a que las celebraciones coincidieron con el fin de semana y la quincena.

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