Atropella a joven y se arma pelea tras accidente en Saltillo

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    Atropella a joven y se arma pelea tras accidente en Saltillo
    Fue subido a la ambulancia para su valoración ULISES MARTÍNEZ

El afectado presentó lesiones en un brazo y una pierna; tras ser valorado por paramédicos, permaneció en el sitio y ambas partes llegaron a un acuerdo

Carlos, de 19 años, resultó lesionado luego de ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar la calle Las Liras, en la colonia San Ángel, la tarde de este lunes, en Saltillo.

El afectado fue identificado como Carlos ¨N¨, quien permaneció consciente después del accidente, pero presentó dolor en el brazo y la pierna izquierdos, además de dificultad para mantenerse de pie, por lo que quedó sobre el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-conductor-al-estrellarse-contra-puente-en-ramos-arizpe-pasajera-resulta-lesionada-KK23925791

Aunque, según testigos, amigos del joven golpearon al esposo de la conductora, el lesionado se levantó y también lo agredió. Posteriormente, llegaron amigos del esposo en su apoyo.

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El percance ocurrió en el cruce de Las Liras y San Ángel, entre las calles San Ángel y Arcángel. De acuerdo con los primeros datos, el peatón cruzaba Las Liras cuando ocurrió el impacto.

La unidad involucrada era una camioneta Chrysler Town & Country, conducida por Azalea ¨N¨, de 32 años, quien circulaba por Las Liras con dirección hacia Centenario de Torreón.

Tras el accidente, la conductora permaneció en el lugar mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia para atender al joven lesionado. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

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Personal de Tránsito tomó conocimiento del accidente y se realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades.

Tras la valoración del joven, y al no presentar lesiones que pusieran en peligro su vida, decidió quedarse en el lugar y los participantes llegaron a un convenio por el pago de los gastos médicos que se desprendieran del siniestro.

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