Atropella a policía y se impacta contra camioneta, en Saltillo

Una oficial de Tránsito municipal, que se encontraba en un filtro de seguridad, fue embestida por el conductor de un vehículo que se distrajo con el teléfono celular.

La agente lesionada, identificada como Rocío Guadalupe Briones Rodríguez, de 38 años de edad, fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladada a una clínica particular, donde su estado de salud se reporta como estable. El probable responsable fue identificado como Luis Gutiérrez, quien conducía un vehículo Chevrolet Cavalier. De acuerdo con los oficiales encargados de la seguridad, el transporte de carga pesada se encontraba desviado sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Las autoridades señalaron que el conductor se distrajo al utilizar su teléfono celular, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y embistiera a la oficial municipal. Tras el impacto, el automovilista continuó su marcha y se proyectó contra el camellón central; posteriormente logró reincorporarse al pavimento y chocó por alcance contra una camioneta Mazda CX30 que se encontraba estacionada.

La oficial manifestó dolor en la columna y solicitó apoyo a través de la línea de emergencias 911. El presunto responsable del múltiple accidente fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.