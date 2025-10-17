Atropella motociclista a estudiante de secundaria en el centro de Saltillo; acuerdo evita detención
El menor sufrió un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica
Un menor de 13 años resultó lesionado la tarde de este jueves tras ser atropellado por un motociclista sobre la calle Guillermo Purcell, a la altura de la Alameda Zaragoza, en la Zona Centro de Saltillo.
De acuerdo con testigos, el adolescente, presuntamente estudiante de la secundaria Federico Berrueto Ramón, intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un joven motociclista que no se percató de su presencia.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al menor, quien presentaba un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Materno Infantil para su valoración médica.
Familiares del menor y del conductor llegaron a un acuerdo antes de la llegada de los agentes de Tránsito Municipal, por lo que el responsable no fue detenido.