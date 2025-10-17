$!Atropella motociclista a estudiante de secundaria en el centro de Saltillo; acuerdo evita detención

Un menor de 13 años resultó lesionado la tarde de este jueves tras ser atropellado por un motociclista sobre la calle Guillermo Purcell, a la altura de la Alameda Zaragoza, en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con testigos, el adolescente, presuntamente estudiante de la secundaria Federico Berrueto Ramón, intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un joven motociclista que no se percató de su presencia.

