Atropellan a mujer al bajar de transporte público; conductor es detenido en Saltillo
La mujer sufrió una fuerte lesión en la cabeza tras ser proyectada varios metros por el impacto; paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron de inmediato a la Clínica 2 del IMSS
Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por el conductor de un automóvil Nissan, mientras descendía de un transporte público desde el carril izquierdo, a la altura de la colonia Virreyes Colonial, en Saltillo.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando la mujer, identificada como Josefa, de 38 años, bajaba de un camión urbano sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la intersección con bulevar Egipto.
Al descender desde el carril izquierdo, el conductor de un Nissan Sentra que se desplazaba hacia el sur no alcanzó a frenar, impactándola y proyectándola aproximadamente dos metros.
Testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance.
Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer, quien presentaba una lesión en la cabeza, por lo que fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.
Finalmente, el conductor, identificado como Jesús Ángel, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades correspondientes.