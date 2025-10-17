Atropellan a mujer al bajar de transporte público; conductor es detenido en Saltillo

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por el conductor de un automóvil Nissan, mientras descendía de un transporte público desde el carril izquierdo, a la altura de la colonia Virreyes Colonial, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando la mujer, identificada como Josefa, de 38 años, bajaba de un camión urbano sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la intersección con bulevar Egipto.

