Atropellan a mujer al bajar de transporte público; conductor es detenido en Saltillo

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Atropellan a mujer al bajar de transporte público; conductor es detenido en Saltillo
    El conductor del automóvil Nissan Sentra fue detenido por las autoridades viales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La mujer sufrió una fuerte lesión en la cabeza tras ser proyectada varios metros por el impacto; paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron de inmediato a la Clínica 2 del IMSS

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por el conductor de un automóvil Nissan, mientras descendía de un transporte público desde el carril izquierdo, a la altura de la colonia Virreyes Colonial, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando la mujer, identificada como Josefa, de 38 años, bajaba de un camión urbano sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en la intersección con bulevar Egipto.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer lesionada tras el atropello en el bulevar Isidro López Zertuche.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer lesionada tras el atropello en el bulevar Isidro López Zertuche. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al descender desde el carril izquierdo, el conductor de un Nissan Sentra que se desplazaba hacia el sur no alcanzó a frenar, impactándola y proyectándola aproximadamente dos metros.

Testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance.

$!Testigos del hecho alertaron de inmediato al número de emergencias 911.
Testigos del hecho alertaron de inmediato al número de emergencias 911. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer, quien presentaba una lesión en la cabeza, por lo que fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Finalmente, el conductor, identificado como Jesús Ángel, de 25 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades correspondientes.

