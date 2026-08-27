Atropella motociclista a peatón en el periférico LEA de Saltillo; iba camino a la farmacia
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El conductor de la motocicleta Veloci no logró esquivar al peatón y terminó impactándolo
La mañana de este jueves, un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la lateral de dicha vialidad, con dirección hacia el bulevar Mariano Abasolo.
El accidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas, sobre el periférico, entre las calles Nava y Sierra Mojada. El peatón, identificado como Uriel Alejandro López Rodríguez, de 31 años, presuntamente intentaba cruzar la vialidad para acudir a una farmacia.
De acuerdo con la versión proporcionada por el motociclista, Ashaam Ismael, de 22 años, el peatón habría cruzado corriendo por debajo del puente peatonal, por lo que no logró esquivarlo y terminó impactándolo con una motocicleta Veloci.
Tras el golpe, Uriel Alejandro quedó tendido sobre la vialidad y presentó diversos golpes. Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribó una ambulancia para brindarle atención prehospitalaria.
Luego de ser valorado, se determinó trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, donde ingresó en condición estable. Paramédicos informaron a los elementos de Tránsito Municipal que el lesionado presentaba aliento alcohólico.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del motociclista, quien quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar su situación jurídica, mientras se da seguimiento al estado de salud del peatón.