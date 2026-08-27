Atropella motociclista a peatón en el periférico LEA de Saltillo; iba camino a la farmacia

La mañana de este jueves, un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la lateral de dicha vialidad, con dirección hacia el bulevar Mariano Abasolo. El accidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas, sobre el periférico, entre las calles Nava y Sierra Mojada. El peatón, identificado como Uriel Alejandro López Rodríguez, de 31 años, presuntamente intentaba cruzar la vialidad para acudir a una farmacia.

De acuerdo con la versión proporcionada por el motociclista, Ashaam Ismael, de 22 años, el peatón habría cruzado corriendo por debajo del puente peatonal, por lo que no logró esquivarlo y terminó impactándolo con una motocicleta Veloci. Tras el golpe, Uriel Alejandro quedó tendido sobre la vialidad y presentó diversos golpes. Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribó una ambulancia para brindarle atención prehospitalaria.