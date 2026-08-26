14 bebes pierden la vida por un incendio en una sala de recién nacidos de un hospital en Pakistán

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    14 bebes pierden la vida por un incendio en una sala de recién nacidos de un hospital en Pakistán
    Unos padres reaccionan tras la muerte de su hijo en un incendio en un hospital en Islamabad, Pakistán, el 26 de agosto de 2026. AP

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán en Islamabad había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego y al menos uno fue rescatado, indicó el hospital

ISLAMABAD- Un incendio registrado a primera hora del miércoles en una sala de recién nacidos de un importante hospital gubernamental en la capital de Pakistán se cobró la vida de 14 bebés, explicaron funcionarios del hospital y el gobierno, que ya ha iniciado una investigación.

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán en Islamabad había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego y al menos uno fue rescatado, indicó el hospital.

Imágenes de televisión mostraron a rescatistas empleando escaleras para llegar a la sala de recién nacidos, ubicada en la tercera planta, a través de ventanas rotas. Padres y familiares afligidos se congregaban en el centro y algunos lloraban mientras otros exigían respuestas sobre el inicio del fuego y si la sala contaba con el equipo adecuado para sofocarlo.

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El gobierno ha abierto una investigación, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, ordenó la destitución del secretario de Salud, Aslam Ghauri, el funcionario civil de mayor rango del ministerio.

Una mujer que se identificó como Mohammad Sami contó que había dado a luz tres días antes y que su bebé estaba recibiendo cuidados intensivos en la sala de recién nacidos cuando se produjo el incendio.

“No sé qué decir ni a quién culpar”, lamentó entre lágrimas. “He perdido a mi hijo.”

El fuego se limitó a la sala de recién nacidos

El fuego se limitó a la sala de neonatos del hospital, que es uno de los centros públicos más grandes de Islamabad. El resto del complejo no se vio afectado ni se reportaron más víctimas, de acuerdo con funcionarios hospitalarios y testigos. El incendio se sofocó más tarde, dijo el comisionado jefe de Islamabad, Suhail Ashraf.

$!Familiares de los bebés fallecidos en un incendio en un hospital, se congregan en el centro, en Islamabad, Pakistán, el 26 de agosto de 2026.
Familiares de los bebés fallecidos en un incendio en un hospital, se congregan en el centro, en Islamabad, Pakistán, el 26 de agosto de 2026. AP/M. Yousaf

El incidente una de las tragedias recientes con niños más letales de Pakistán. En junio, 14 escolares murieron cuando el techo de una academia en construcción se derrumbó en la ciudad oriental de Lahore.

El ministro de Salud, Mustafa Kamal, quien confirmó la cifra de fallecidos, dijo a la televisora Geo News que estaba viajando de Karachi a Islamabad para supervisar la investigación.

“Un bebé fue rescatado por un médico”, contró la doctora Aneeza Jalil, vocera del hospital. Los cuerpos de seis bebés ya habían sido entregados a sus familias, mientras que los demás correrían la misma suerte pronto.

El gobierno investiga cómo comenzó el incendio y la respuesta

El magistrado del distrito de Islamabad nombró un comité de investigación y le pidió que presente un reporte en el plazo de 24 horas. El panel investigará la causa del incendio y su propagación, determinará si había medidas de seguridad contra incendios adecuadas y evaluará la respuesta de emergencia, de acuerdo con una orden del gobierno.

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Sharif y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, expresaron su pesar por el incendio.

“Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, dijo Sharif, quien celebró una reunión de alto nivel con funcionarios de las agencias pertinentes horas después del suceso.

El presidente del país, Asif Ali Zardari, también ofreció sus condolencias a las familias y describió las muertes como “desgarradoras y una pérdida irreparable”. Además, pidió que los responsables rindan cuentas ante la justicia e instó a los hospitales a garantizar medidas eficaces de seguridad contra incendios y procedimientos de emergencia.

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