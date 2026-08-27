POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T

I. PRECISIÓN I Desde la Comisaría de Seguridad Pública, de Miguel Ángel Garza Félix, nos corrigen y señalan que los elementos de tránsito de la corporación sí están supervisando el cumplimiento de las reglas de seguridad para infantes que viajan a bordo de vehículos motorizados. De hecho, nos precisan, en lo que va del año se han impuesto 86 sanciones económicas por esta causa. Sin duda, está muy bien que una regla como la relativa a no transportar menores en el asiento delantero y contar con sillas especiales para los bebés no se convierta en letra muerta, sino al contrario: que sea una preocupación colectiva. II. PRECISIÓN II Estaría todavía mejor entonces que organismos como el Consejo Cívico de las Instituciones, los clubes de servicio y, en general, las organizaciones de la sociedad civil, se involucraran en el diseño e implementación de una campaña de concientización que logre, en el menor tiempo posible, que ni un sólo menor más corra el riesgo de perder la vida, tal como ocurrió hace unos días con Dilan Santiago, de apenas dos meses de edad.

III. PROVOCACIÓN El que no parece tener claro que en la política, como en el boxeo, existen divisiones, es decir, categorías mediante las cuales se separan, en razón del peso, a quienes pueden enfrentarse entre sí, es el nigropetense Jacobo Rodríguez. Y eso quedó claro con las afirmaciones que realizó ayer, en su conferencia de prensa, con las cuales –se entiende– buscaría abrir un episodio de confrontación entre él y el gobernador Manolo Jiménez al criticar el discurso del mandatario en el evento que el Ejecutivo Estatal encabezó el pasado martes en aquella frontera. IV. SIN DESTINO Jacobo puede estar en desacuerdo –lo cual es lo más natural entre individuos que pertenecen a partidos distintos– con lo que dijo el Gobernador, pero le convendría no perder de vista que él no está en la misma categoría y por ello no puede salir a retar como si esto fuera una división de la WWE. La ecuación es simple: para treparte al ring primero tienes que dar el peso del oponente... y eso no ocurre en este caso. Y no es que corras el riesgo de perder... es que ni pleito va a haber.

V. ¿ENTONCES QUÉ HIZO? Morena ahora no descarta iniciar un proceso interno contra Rubén Rocha Moya por haber retomado la gubernatura. Citlalli Hernández dejó abierta la puerta para que la Comisión de Honestidad y Justicia revise el caso. Y aquí empieza la maroma: hace apenas unos días el discurso era que no había que prejuzgar, que las investigaciones seguían abiertas y que no existían elementos suficientes para condenarlo. Su situación jurídica no cambió. Entonces, ¿cuál fue exactamente la falta? ¿Regresar a un cargo para el que seguía teniendo facultades legales? Porque si el problema ya no es judicial, sino político, al menos podrían decirlo sin tanta maroma. VI. MAROMA COMPLETA La contradicción es evidente. Cuando Rocha estaba de licencia, Morena pedía respeto al debido proceso; cuando regresó, dirigencia, legisladores y gobernadores y hasta la Presidenta lo presionaron para que se fuera. Ahora hasta podrían expulsarlo. Qué velocidad: de presunción de inocencia a posible sanción partidista sin que, públicamente, haya cambiado su situación jurídica. Entonces, ¿el morenismo sabe más de lo que dice? Porque tanta prisa por sacarlo del cargo y del partido empieza a parecer algo más que prudencia.

VII. BUEN ARRANQUE Anoche arrancó la nueva temporada de la Orquesta Filarmónica del Desierto con su Gala de Reapertura y la Sexta Sinfonía de Chaikovski, la célebre “Patética”, bajo la dirección de Natanael Espinoza. Buen ambiente, público contento y una orquesta que comenzó con ánimo renovado la serie agosto-diciembre. Después de semanas de cuestionamientos, también vale reconocer cuando las cosas retoman el buen rumbo. La programación anunciada genera expectativa y abre una oportunidad para recuperar cercanía con el público, fortalecer el proyecto y demostrar que la Filarmónica tiene todavía mucho que ofrecer a Coahuila. VIII. NUEVA ETAPA El buen inicio coincide con la llegada de Lety Rodarte a la Secretaría de Cultura. Quienes conocen el medio consideran que el momento debería aprovecharse para coordinar esfuerzos, reorientar objetivos, fortalecer a la Filarmónica y dar mayor claridad al uso de los recursos. Rodarte llega con experiencia y encuentra una temporada que comenzó con buena respuesta. Hay talento, programación y expectativa. Ahora toca sumar respaldo institucional.