Pericos elimina a Diablos Rojos: adiós al tricampeonato de la LMB

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    Pericos elimina a Diablos Rojos: adiós al tricampeonato de la LMB
    Pericos de Puebla venció 3-0 a los Diablos Rojos en el Alfredo Harp Helú y selló su clasificación al ganar la serie 4-2. FOTO: PERICOS DE PUEBLA/X

Antonio Santos lanzó seis entradas sin carrera y encabezó una blanqueada que puso a Puebla en la pelea por el campeonato de la Zona Sur

El sueño del tricampeonato terminó con la pizarra en blanco. Pericos de Puebla venció 3-0 a los Diablos Rojos del México este miércoles 26 de agosto, ganó 4-2 la Serie de Zona y avanzó a la Serie de Campeonato del Sur.

En el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, el bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se quedó sin respuesta.

Los escarlatas habían sobrevivido a dos juegos de eliminación en Puebla: ganaron 15-10 y 11-5 para volver a casa después de caer 0-3 en la serie.

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Sus 26 carreras en aquellos encuentros alimentaron la esperanza de remontar. Esta vez, sin embargo, ninguno de sus corredores pudo cruzar el plato.

Antonio Santos apaga la ofensiva de Diablos

El abridor Antonio Santos marcó el ritmo de la noche con seis entradas sin carrera y apenas dos imparables permitidos. El derecho sostuvo la ventaja poblana y dejó al relevo la tarea de completar una blanqueada que terminó con la defensa del título.

El golpe ofensivo llegó en el tercer episodio. Samar Leyva conectó sencillo y Herlis Rodríguez lo mandó al plato con un triple al jardín derecho.

Sergio Alcántara respondió enseguida con otro imparable para remolcar a Rodríguez: dos carreras que cambiaron el partido y pusieron contra la pared al México.

Lorenzo Cedrola anotó después la tercera carrera al aprovechar un lanzamiento descontrolado de Nick Vespi. Puebla encontró margen para respirar mientras el reloj de la temporada escarlata avanzaba, entrada tras entrada, sin que apareciera el batazo capaz de cambiar la historia.

Pericos resiste y avanza a la final del Sur

Diablos tuvo una oportunidad en la séptima: Jon Singleton conectó doblete y Julián Ornelas recibió pasaporte. Con la potencial carrera del empate en el turno, Orlando Arcia bateó un rodado y Roberto Valenzuela se ponchó. La amenaza quedó archivada sin daño.

Emailin Montilla y Liarvis Breto completaron el trabajo del bullpen. Pericos había eliminado a Diablos en seis juegos en 2023, la campaña en que terminó campeón.

Puebla ganó los tres partidos disputados en la capital, una diferencia que terminó por definir la serie. La LMB tendrá nuevo monarca: Puebla sigue en carrera; el México deberá esperar otro año para recuperar el campeonato.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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