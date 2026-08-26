Coahuila: Aumenta la población que no le alcanza para comprar la despensa

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    Coahuila: Aumenta la población que no le alcanza para comprar la despensa
    A uno de cada cuatro coahuilenses no le alcanza para comprar la despensa, incluso destinando todo su salario. Especial

La entidad se ubicó en la segunda posición entre aquellas en donde más se incrementó este indicador

Coahuila se ubicó entre las entidades del país donde más aumentó la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, de acuerdo con datos del Índice de Pobreza Laboral en México, durante el segundo trimestre de 2026.

Con base en el indicador, entre abril y junio de este año, 24.8 por ciento de la población de Coahuila se encontraba en situación de pobreza laboral.

https://vanguardia.com.mx/opinion/aumenta-la-pobreza-laboral-en-coahuila-cuya-capital-es-una-de-las-mas-caras-con-altos-indices-de-suicidio-y-alcoholismo-DE19592625

El Índice de Pobreza Laboral, elaborado por el Inegi, mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria, incluso si destinara todo su salario a ese propósito.

A diferencia de la canasta básica, la canasta alimentaria incluye diversos productos necesarios para una alimentación adecuada, entre ellos carnes de res, cerdo y aves, además de frutas, semillas y otros alimentos.

Según el indicador, Coahuila registró un aumento de 2.6 puntos porcentuales en la población en situación de pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025, al pasar de 22.2 a 24.8 por ciento.

La situación también representó un incremento respecto al primer trimestre de 2026, cuando el indicador se ubicó en 22.7 por ciento.

Con este resultado, Coahuila ocupó el segundo lugar nacional entre las entidades donde más aumentó la pobreza laboral en comparación anual, solo por debajo de Sinaloa, que registró un incremento de 3.7 puntos porcentuales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vive-249-bajo-pobreza-laboral-en-coahuila-aumento-al-cierre-de-2025-JJ19451899

Pese al aumento, Coahuila se mantuvo entre las entidades con menor porcentaje de población en pobreza laboral, al ubicarse en el décimo lugar nacional.

Baja California Sur registró el nivel más bajo, con 13.85 por ciento, seguida de Baja California, con 17.34; Colima, con 19.74; Quintana Roo, con 20.21; Chihuahua, con 20.33; Nuevo León, con 21.93; Querétaro, con 22.06; Sonora, con 22.47; Ciudad de México, con 22.61, y Jalisco, con 24.18 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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