Coahuila: Aumenta la población que no le alcanza para comprar la despensa

Coahuila se ubicó entre las entidades del país donde más aumentó la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, de acuerdo con datos del Índice de Pobreza Laboral en México, durante el segundo trimestre de 2026. Con base en el indicador, entre abril y junio de este año, 24.8 por ciento de la población de Coahuila se encontraba en situación de pobreza laboral.

El Índice de Pobreza Laboral, elaborado por el Inegi, mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria, incluso si destinara todo su salario a ese propósito. A diferencia de la canasta básica, la canasta alimentaria incluye diversos productos necesarios para una alimentación adecuada, entre ellos carnes de res, cerdo y aves, además de frutas, semillas y otros alimentos. Según el indicador, Coahuila registró un aumento de 2.6 puntos porcentuales en la población en situación de pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025, al pasar de 22.2 a 24.8 por ciento.

En el segundo trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 31.9%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



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La situación también representó un incremento respecto al primer trimestre de 2026, cuando el indicador se ubicó en 22.7 por ciento. Con este resultado, Coahuila ocupó el segundo lugar nacional entre las entidades donde más aumentó la pobreza laboral en comparación anual, solo por debajo de Sinaloa, que registró un incremento de 3.7 puntos porcentuales.

Pese al aumento, Coahuila se mantuvo entre las entidades con menor porcentaje de población en pobreza laboral, al ubicarse en el décimo lugar nacional. Baja California Sur registró el nivel más bajo, con 13.85 por ciento, seguida de Baja California, con 17.34; Colima, con 19.74; Quintana Roo, con 20.21; Chihuahua, con 20.33; Nuevo León, con 21.93; Querétaro, con 22.06; Sonora, con 22.47; Ciudad de México, con 22.61, y Jalisco, con 24.18 por ciento.

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