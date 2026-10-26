Atropellan a dos estudiantes al salir de la secundaria 80 en Saltillo; mujer es detenida

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    Atropellan a dos estudiantes al salir de la secundaria 80 en Saltillo; mujer es detenida
    Socorristas de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los menores antes de trasladarlos al Hospital Materno Infantil. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió en la calle Fray Landín, cuando los menores intentaban cruzar la vialidad; ambos recibieron atención de la Cruz Roja y fueron llevados a un hospital

Dos estudiantes de la Secundaria Técnica número 80, en la colonia Postal Cerritos, en Saltillo, resultaron con diversos golpes tras ser atropellados por un vehículo cuya conductora no los vio cuando ambos se atravesaron corriendo.

El accidente se registró minutos después de las 13:00 horas. Los jóvenes, identificados como Edgar Hugo y Sidney Makency, ambos de 14 años, atravesaban la calle Fray Landín tras salir de la escuela, pero la desesperación los llevó a correr sin prestar atención a la circulación de los vehículos.

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$!La conductora de 35 años declaró que no logró detenerse cuando los adolescentes cruzaron corriendo la calle Fray Landín.
La conductora de 35 años declaró que no logró detenerse cuando los adolescentes cruzaron corriendo la calle Fray Landín. ULISES MARTÍNEZ

Pasaron el primer carril con dirección a Juan Navarro, pero, al llegar al otro, no se percataron de un automóvil conducido por Eliza Guadalupe, de 35 años.

La conductora dijo que los jóvenes cruzaron corriendo y que no alcanzó a detenerse, por lo que los golpeó y los lanzó al suelo, contra otro automóvil que circulaba por el carril contrario.

$!Uno de los adolescentes quedó tendido entre dos vehículos luego del impacto, mientras se solicitaba ayuda al número de emergencias 911.
Uno de los adolescentes quedó tendido entre dos vehículos luego del impacto, mientras se solicitaba ayuda al número de emergencias 911. ULISES MARTÍNEZ

Ambos quedaron sobre el pavimento. Edgar se levantó y pidió ayuda, mientras que Sidney quedó entre los dos vehículos. En tanto, se solicitó apoyo al número de emergencias 911, y la llamada fue canalizada a la Cruz Roja.

Los socorristas acudieron al lugar y atendieron a los menores. Tras valorarlos, determinaron trasladarlos al Hospital Materno Infantil para recibir atención médica especializada.

$!Dos alumnos de 14 años resultaron lesionados tras el percance ocurrido en la colonia Postal Cerritos, al salir de clases.
Dos alumnos de 14 años resultaron lesionados tras el percance ocurrido en la colonia Postal Cerritos, al salir de clases. ULISES MARTÍNEZ

La conductora quedó asegurada por los oficiales de Tránsito que acudieron a tomar conocimiento del siniestro. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, que se encargará de deslindar responsabilidades.

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