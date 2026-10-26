Atropellan a dos estudiantes al salir de la secundaria 80 en Saltillo; mujer es detenida

Dos estudiantes de la Secundaria Técnica número 80, en la colonia Postal Cerritos, en Saltillo, resultaron con diversos golpes tras ser atropellados por un vehículo cuya conductora no los vio cuando ambos se atravesaron corriendo.

El accidente se registró minutos después de las 13:00 horas. Los jóvenes, identificados como Edgar Hugo y Sidney Makency, ambos de 14 años, atravesaban la calle Fray Landín tras salir de la escuela, pero la desesperación los llevó a correr sin prestar atención a la circulación de los vehículos.