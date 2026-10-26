Tira camión su carga de cemento y desata caos vial en Saltillo

La caída de varios bultos de cemento al pavimento provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, en Saltillo luego de que un camión de plataforma realizara una vuelta que movió el acomodo de la mercancía.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transportaba cemento, pero parte de la mercancía no se encontraba bien asegurada, por lo que varios bultos cayeron sobre la superficie de rodamiento durante la maniobra.