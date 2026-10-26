Tira camión su carga de cemento y desata caos vial en Saltillo
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La mercancía quedó esparcida sobre el pavimento durante una maniobra de un camión de plataforma, lo que obligó a realizar labores de recolección y abanderamiento
La caída de varios bultos de cemento al pavimento provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio, en Saltillo luego de que un camión de plataforma realizara una vuelta que movió el acomodo de la mercancía.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transportaba cemento, pero parte de la mercancía no se encontraba bien asegurada, por lo que varios bultos cayeron sobre la superficie de rodamiento durante la maniobra.
El incidente movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las acciones necesarias para evitar otro percance.
También se solicitó el apoyo de trabajadores de la empresa transportista, quienes se trasladaron al lugar para participar en las labores de recolección de los bultos que quedaron esparcidos sobre el pavimento.
Durante las maniobras, las unidades de apoyo permanecieron en la zona para abanderar el área y permitir que los trabajadores retiraran la mercancía, mientras la circulación se vio afectada por algunos minutos.
No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente. Una vez que concluyeron las labores para retirar el cemento, se esperaba que el tránsito pudiera normalizarse en ambos bulevares.