Atropellan a madre e hijo que iban a la escuela y los dejan graves en Saltillo; mujer es detenida

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Atropellan a madre e hijo que iban a la escuela y los dejan graves en Saltillo; mujer es detenida
    El Nissan Tsuru quedó detenido sobre el periférico, donde autoridades solicitaron una grúa para llevarlo al corralón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público para determinar responsabilidades, ya que el accidente ocurrió en un tramo donde existe un puente peatonal

Madre e hijo fueron trasladados a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS luego de ser arrollados por una taxista que circulaba sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre las colonias Lázaro Cárdenas y Buenos Aires, en Saltillo.

Minutos antes de las 7:00 horas se reportó el accidente, en el que participaron un taxi y dos peatones que se dirigían de la colonia Lázaro Cárdenas a Buenos Aires para llevar al menor a la escuela.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores

$!Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención a madre e hijo antes de trasladarlos a la Clínica Uno del IMSS tras el atropello en el Periférico Luis Echeverría.
Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención a madre e hijo antes de trasladarlos a la Clínica Uno del IMSS tras el atropello en el Periférico Luis Echeverría. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con testigos, Susana ¨N¨, de 38 años, cruzaba el periférico en compañía de su hijo Alonso, de 14 años, cuando ambos fueron sorprendidos por un vehículo que venía a alta velocidad.

$!Paramédicos inmovilizaron al menor Alonso, de 14 años, para su traslado seguro después del impacto que lo proyectó contra el pavimento.
Paramédicos inmovilizaron al menor Alonso, de 14 años, para su traslado seguro después del impacto que lo proyectó contra el pavimento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Sobre la vialidad, con dirección a la calzada Antonio Narro, circulaba a exceso de velocidad Yuliana ¨N¨, de 33 años, a bordo de un Nissan Tsuru. La conductora aseguró no haber visto a los peatones y los embistió, proyectándolos contra el pavimento. Tras el impacto, dio aviso al número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico.

$!La conductora del taxi quedó detenida y permaneció en el lugar mientras policías municipales resguardaron la zona y tomaron conocimiento del accidente.
La conductora del taxi quedó detenida y permaneció en el lugar mientras policías municipales resguardaron la zona y tomaron conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a madre e hijo, quienes posteriormente fueron trasladados a la Clínica Uno del IMSS para recibir atención médica.

Las autoridades detuvieron a la operadora del taxi y solicitaron una grúa para trasladar el vehículo al corralón. Será el Ministerio Público quien deslinde responsabilidades, ya que en la zona se cuenta con un puente peatonal.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
true

Espionaje ruso en México, la noticia más censurada por la 4T
true

POLITICÓN: Con sello Coahuila, la detención de ‘El Limones’ demuestra efectividad del modelo de seguridad
Agua para su molino

Agua para su molino
true

Da muestra Sheinbaum de cerrazón dogmática
true

¿Dónde está Corina Machado?