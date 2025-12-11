Atropellan a madre e hijo que iban a la escuela y los dejan graves en Saltillo; mujer es detenida

Madre e hijo fueron trasladados a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS luego de ser arrollados por una taxista que circulaba sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre las colonias Lázaro Cárdenas y Buenos Aires, en Saltillo.

Minutos antes de las 7:00 horas se reportó el accidente, en el que participaron un taxi y dos peatones que se dirigían de la colonia Lázaro Cárdenas a Buenos Aires para llevar al menor a la escuela.

