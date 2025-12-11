Atropellan a madre e hijo que iban a la escuela y los dejan graves en Saltillo; mujer es detenida
Las autoridades turnaron el caso al Ministerio Público para determinar responsabilidades, ya que el accidente ocurrió en un tramo donde existe un puente peatonal
Madre e hijo fueron trasladados a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS luego de ser arrollados por una taxista que circulaba sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre las colonias Lázaro Cárdenas y Buenos Aires, en Saltillo.
Minutos antes de las 7:00 horas se reportó el accidente, en el que participaron un taxi y dos peatones que se dirigían de la colonia Lázaro Cárdenas a Buenos Aires para llevar al menor a la escuela.
De acuerdo con testigos, Susana ¨N¨, de 38 años, cruzaba el periférico en compañía de su hijo Alonso, de 14 años, cuando ambos fueron sorprendidos por un vehículo que venía a alta velocidad.
Sobre la vialidad, con dirección a la calzada Antonio Narro, circulaba a exceso de velocidad Yuliana ¨N¨, de 33 años, a bordo de un Nissan Tsuru. La conductora aseguró no haber visto a los peatones y los embistió, proyectándolos contra el pavimento. Tras el impacto, dio aviso al número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico.
Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención a madre e hijo, quienes posteriormente fueron trasladados a la Clínica Uno del IMSS para recibir atención médica.
Las autoridades detuvieron a la operadora del taxi y solicitaron una grúa para trasladar el vehículo al corralón. Será el Ministerio Público quien deslinde responsabilidades, ya que en la zona se cuenta con un puente peatonal.