Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores
El incendio comenzó mientras el automóvil permanecía estacionado en la calle Dr. Miguel Farías, donde el fuego se extendió rápidamente por toda la unidad
Un automóvil terminó completamente calcinado la noche del miércoles en la colonia Doctores, luego de que presuntamente una falla eléctrica provocara que la unidad comenzara a incendiarse mientras permanecía estacionada, en Saltillo.
El incidente ocurrió sobre la calle Dr. Miguel Farías, a un costado de una plaza pública, donde un joven observó que de su vehículo empezaba a salir humo. Segundos después, escuchó dos pequeñas explosiones, tras lo cual el fuego se extendió rápidamente por la carrocería.
El afectado tomó sus pertenencias y se alejó a una zona segura, mientras vecinos solicitaban apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 22:15 horas.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con dos unidades cisterna y realizaron maniobras de ataque directo con agua, logrando sofocar el incendio por completo tras varios minutos de labor.
Policías municipales cerraron parcialmente la vialidad para facilitar el trabajo de los rescatistas. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario movilizar a personal médico.