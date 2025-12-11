Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores

Un automóvil terminó completamente calcinado la noche del miércoles en la colonia Doctores, luego de que presuntamente una falla eléctrica provocara que la unidad comenzara a incendiarse mientras permanecía estacionada, en Saltillo.

El incidente ocurrió sobre la calle Dr. Miguel Farías, a un costado de una plaza pública, donde un joven observó que de su vehículo empezaba a salir humo. Segundos después, escuchó dos pequeñas explosiones, tras lo cual el fuego se extendió rápidamente por la carrocería.

