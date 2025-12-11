Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Saltillo: vehículo queda reducido a cenizas por presunta falla eléctrica en la colonia Doctores
    La unidad terminó totalmente calcinada luego de que el fuego se propagara con rapidez por la carrocería, antes de que los bomberos lograran sofocarlo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El incendio comenzó mientras el automóvil permanecía estacionado en la calle Dr. Miguel Farías, donde el fuego se extendió rápidamente por toda la unidad

Un automóvil terminó completamente calcinado la noche del miércoles en la colonia Doctores, luego de que presuntamente una falla eléctrica provocara que la unidad comenzara a incendiarse mientras permanecía estacionada, en Saltillo.

El incidente ocurrió sobre la calle Dr. Miguel Farías, a un costado de una plaza pública, donde un joven observó que de su vehículo empezaba a salir humo. Segundos después, escuchó dos pequeñas explosiones, tras lo cual el fuego se extendió rápidamente por la carrocería.

$!Bomberos trabajaron varios minutos realizando maniobras de ataque directo con agua para lograr controlar por completo el incendio del automóvil.
Bomberos trabajaron varios minutos realizando maniobras de ataque directo con agua para lograr controlar por completo el incendio del automóvil. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El afectado tomó sus pertenencias y se alejó a una zona segura, mientras vecinos solicitaban apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 22:15 horas.

$!Policías municipales cerraron parcialmente la calle Dr. Miguel Farías para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia y evitar riesgos para los vecinos.
Policías municipales cerraron parcialmente la calle Dr. Miguel Farías para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia y evitar riesgos para los vecinos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron con dos unidades cisterna y realizaron maniobras de ataque directo con agua, logrando sofocar el incendio por completo tras varios minutos de labor.

Policías municipales cerraron parcialmente la vialidad para facilitar el trabajo de los rescatistas. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario movilizar a personal médico.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

