Atropellan a mujer en Ramos Arizpe y la dejan en estado crítico; responsable se da a la fuga
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La víctima, que no ha sido identificada, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras ser embestida; el conductor huyó del lugar
Una mujer de entre 30 y 35 años de edad se encuentra en estado crítico luego de haber sido atropellada la noche de ayer sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.
El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la empresa Sanhua, en los carriles con dirección hacia el sur.
De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal no localizaron al conductor responsable ni el vehículo involucrado, por lo que implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlo.
Paramédicos del cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la lesionada, quien fue diagnosticada con traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo.
Hasta el momento, la mujer permanece en calidad de desconocida, ya que no portaba identificaciones entre sus pertenencias. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable.