Atropellan a mujer en Ramos Arizpe y la dejan en estado crítico; responsable se da a la fuga

Una mujer de entre 30 y 35 años de edad se encuentra en estado crítico luego de haber sido atropellada la noche de ayer sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Ramos Arizpe.

El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas, a la altura de la empresa Sanhua, en los carriles con dirección hacia el sur.

De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal no localizaron al conductor responsable ni el vehículo involucrado, por lo que implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlo.