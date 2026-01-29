Atropellan a niño en la colonia Guerrero, en Saltillo

El pequeño Christian Mateo N., de seis años de edad, no logró llegar a casa de sus padres luego de ser atropellado por su vecino en la colonia Vicente Guerrero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde, cuando el menor, acompañado de sus hermanas mayores, cruzaba el bulevar principal. Se dirigían a su domicilio después de que sus padres los enviaron a la tienda. Apenas lograron llegar a las jardineras del camellón central, a la altura de la calle Dieciocho.

Al intentar atravesar el carril de poniente a oriente, el pequeño Christian fue embestido por un vehículo Volkswagen Jetta, color gris. El niño cayó al pavimento y, pese a ello, logró ponerse de pie y caminar unos cuantos pasos hacia el camellón, donde finalmente se desvaneció. El menor quedó tendido, quejándose de fuertes dolores en la cabeza y la espalda, por lo que fue necesario solicitar apoyo al sistema de emergencias 911.

Mientras arribaban los servicios de auxilio, el presunto responsable, identificado como Óscar Abundis, se trasladó al domicilio de los padres del niño, ya que resultó ser su vecino, y los llevó al lugar del accidente con la intención de trasladar al menor por sus propios medios a una clínica. Sin embargo, un grupo de testigos impidió que el niño fuera movido hasta la llegada de los paramédicos y autoridades municipales.

El menor fue atendido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de Saltillo. En tanto, el probable responsable fue asegurado y puesto a disposición en los separos municipales, donde se le investiga por el delito de lesiones culposas.