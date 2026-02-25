Atropellan a sujeto mientras empujaba su carro descompuesto, en Saltillo

Antonio N., de 52 años de edad, terminó internado en el Hospital General tras ser atropellado por una camioneta.

El afectado presentó una probable fractura en el tobillo izquierdo y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Cerca de las 6:30 de la tarde, se encontraba empujando su automóvil, un Stratus descompuesto, sobre el bulevar Felipe J. Mery.

Al llegar a la curva que conecta con la colonia Magisterio Sur, el conductor de una camioneta Dodge Caravan, que circulaba de oriente a poniente, no alcanzó a ver el vehículo color negro. El conductor logró esquivar el automóvil por la izquierda; sin embargo, con el ángulo delantero derecho de la camioneta embistió a Antonio N., quien empujaba el coche entre la puerta y el volante.

Tras el accidente, el afectado no logró incorporarse debido al sangrado que presentaba en la pierna izquierda. El probable responsable deberá garantizar el pago de los gastos hospitalarios y quedará a disposición del agente investigador del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.