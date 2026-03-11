Audita CALEA a Policía de Saltillo en busca de certificación internacional

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Audita CALEA a Policía de Saltillo en busca de certificación internacional
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo podría alcanzar estándares internacionales luego de la evaluación CORTESÍA

Evaluadores revisan procesos, equipamiento y áreas operativas de la Comisaría de Seguridad

La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) inició en Saltillo la auditoría a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del proceso para obtener la certificación internacional de sus procedimientos policiales.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es llevar el modelo de seguridad del municipio a estándares internacionales mediante esta acreditación otorgada por el organismo estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Continúan a disposición de la autoridad involucrados en riña de Lomas del Refugio

“Saltillo tiene un modelo policial único en el país, descentralizado, con personalidad jurídica, ciudadano y además especializado. De conseguir esta acreditación, como lo esperamos, vamos a llevar la policía al siguiente nivel”, afirmó.

Los trabajos de evaluación comenzaron con la visita de Jorge Hernández-Ramos y Myriam Margarita Palomo Salazar, asesores técnicos de CALEA, quienes realizaron diversas revisiones en instalaciones de la corporación.

La perticipación ciudadana, a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, fue uno de los puntos a resaltar durante la evaluación.
La perticipación ciudadana, a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, fue uno de los puntos a resaltar durante la evaluación. CORTESÍA

Durante la auditoría, los evaluadores inspeccionaron equipamiento policial, unidades y procedimientos operativos. Además, verificaron el funcionamiento del Centro de Control y Comando y del Centro de Monitoreo Digital de grupos de WhatsApp, utilizado para la comunicación con la ciudadanía.

Posteriormente recorrieron distintas áreas de la corporación en la Comandancia de Policía, donde revisaron dependencias como Asuntos Internos, Dirección Jurídica, Recursos Humanos, la Unidad de Integración Familiar (UNIF), la Unidad de Atención a Víctimas y la Subdirección de Tránsito, entre otras.

La visita también incluyó la Academia de Policía, donde los auditores analizaron los procesos de reclutamiento, selección y formación del personal.

La subespecialización y coordinación con diferentes áreas, fue otro de los criterios destacados en la auditoría.
La subespecialización y coordinación con diferentes áreas, fue otro de los criterios destacados en la auditoría. CORTESÍA

Además, sostuvieron entrevistas con responsables de diversas áreas de la Comisaría para verificar el cumplimiento de los estándares que exige la certificación internacional.

De acuerdo con el alcalde, entre los aspectos que se presentaron durante la auditoría destacan la subespecialización de áreas dentro de la corporación, así como la coordinación con autoridades estatales y federales, entre ellas las fiscalías, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Durante la revisión, los auditores destacaron las prácticas institucionales, la coordinación interna y externa de la corporación y la respuesta en la atención ciudadana, aspectos que forman parte del proceso de evaluación para obtener la acreditación.

