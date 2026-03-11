Audita CALEA a Policía de Saltillo en busca de certificación internacional

La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) inició en Saltillo la auditoría a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del proceso para obtener la certificación internacional de sus procedimientos policiales.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es llevar el modelo de seguridad del municipio a estándares internacionales mediante esta acreditación otorgada por el organismo estadounidense.

“Saltillo tiene un modelo policial único en el país, descentralizado, con personalidad jurídica, ciudadano y además especializado. De conseguir esta acreditación, como lo esperamos, vamos a llevar la policía al siguiente nivel”, afirmó.

Los trabajos de evaluación comenzaron con la visita de Jorge Hernández-Ramos y Myriam Margarita Palomo Salazar, asesores técnicos de CALEA, quienes realizaron diversas revisiones en instalaciones de la corporación.