Saltillo: Continúan a disposición de la autoridad involucrados en riña de Lomas del Refugio
Los ocho detenidos permanecen bajo disposición mientras se analizan los hechos para determinar los delitos que podrían imputarse
Luego de que la Fiscalía General del Estado detuvo el pasado martes a ocho personas que participaron en un conflicto con las autoridades en la colonia Lomas del Refugio, las autoridades confirmaron que los sujetos aún están bajo disposición del Ministerio Público.
Fue el pasado martes cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a un operativo de detención en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, luego de obtener información de que una persona, quien era buscada por agresión con arma de fuego en la colonia Niños Héroes, se encontraba en dicha zona.
Durante la detención, la autoridad fue recibida por un grupo de personas que intervinieron contra los agentes con palos y piedras.
Derivado de estos actos, la autoridad realizó la detención de ocho personas, entre quienes se encuentran tres señaladas por la agresión en la colonia Niños Héroes.
Según la información de la Fiscalía, las personas todavía se encuentran bajo disposición de las autoridades, en espera de la incorporación de datos para integrar una carpeta de investigación.
Hasta el momento, la autoridad no ha mencionado cuáles serían los diversos delitos que se adjudicarían a los detenidos.