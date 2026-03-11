Saltillo: Continúan a disposición de la autoridad involucrados en riña de Lomas del Refugio

Luego de que la Fiscalía General del Estado detuvo el pasado martes a ocho personas que participaron en un conflicto con las autoridades en la colonia Lomas del Refugio, las autoridades confirmaron que los sujetos aún están bajo disposición del Ministerio Público.

Fue el pasado martes cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a un operativo de detención en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, luego de obtener información de que una persona, quien era buscada por agresión con arma de fuego en la colonia Niños Héroes, se encontraba en dicha zona.

