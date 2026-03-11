Saltillo: Continúan a disposición de la autoridad involucrados en riña de Lomas del Refugio

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Saltillo: Continúan a disposición de la autoridad involucrados en riña de Lomas del Refugio
    Ocho personas fueron detenidas tras un enfrentamiento con autoridades en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Los ocho detenidos permanecen bajo disposición mientras se analizan los hechos para determinar los delitos que podrían imputarse

Luego de que la Fiscalía General del Estado detuvo el pasado martes a ocho personas que participaron en un conflicto con las autoridades en la colonia Lomas del Refugio, las autoridades confirmaron que los sujetos aún están bajo disposición del Ministerio Público.

Fue el pasado martes cuando elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a un operativo de detención en la colonia Lomas del Refugio, al sur de Saltillo, luego de obtener información de que una persona, quien era buscada por agresión con arma de fuego en la colonia Niños Héroes, se encontraba en dicha zona.

Durante el operativo, un grupo de personas lanzó piedras y palos contra los agentes.
Durante el operativo, un grupo de personas lanzó piedras y palos contra los agentes. ULISES MARTÍNEZ

Durante la detención, la autoridad fue recibida por un grupo de personas que intervinieron contra los agentes con palos y piedras.

Derivado de estos actos, la autoridad realizó la detención de ocho personas, entre quienes se encuentran tres señaladas por la agresión en la colonia Niños Héroes.

Según la información de la Fiscalía, las personas todavía se encuentran bajo disposición de las autoridades, en espera de la incorporación de datos para integrar una carpeta de investigación.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se integra la carpeta de investigación.
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se integra la carpeta de investigación. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento, la autoridad no ha mencionado cuáles serían los diversos delitos que se adjudicarían a los detenidos.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

