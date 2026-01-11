Aumenta número de víctimas en accidente de Arteaga

A dos aumentó el número de víctimas mortales del accidente automovilístico ocurrido el 5 de enero en la carretera estatal a San Antonio de las Alazanas.

La segunda víctima fue identificada como Yuvi Elizabeth Saucedo Zamora, de 40 años de edad, originaria Escobedo, Coahuila. La mujer viajaba como acompañante en un vehículo Nissan Versa, el cual era conducido por Aurelio Martínez Hernández, de 42 años, y en el que también viajaba su hijo Christopher, de 19 años de edad.

Se dirigían a su comunidad de origen en sentido de poniente a oriente cuando, al pasar la curva del kilómetro 1, un vehículo Nissan Sentra, con placas de Nuevo León RUW-115-B, invadió el carril contrario y los impactó de frente, provocando que el Versa fuera proyectado contra una valla metálica.

En el lugar del accidente perdió la vida Iván Alexander N., de 25 años de edad. Además, resultaron lesionados Ricardo Torres Ayala, de 24 años; Valeria Valentina, de 19 años; un menor de 13 años; así como Yael García Garza, de 23 años, y Marco Antonio Aguirre, de 25 años de edad, quienes fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica.

Seis días después de ocurrido el percance, Yuvi Elizabeth falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Universitario. La situación legal del probable responsable se complicará, ya que el caso quedó a cargo del agente del Ministerio Público de Arteaga, Coahuila, quien continuará con las investigaciones correspondientes.