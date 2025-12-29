Revelan identidades de las 13 víctimas mortales de accidente del Tren Interoceánico
Entre los fallecidos hay dos menores de 6 y 15 años de edad respectivamente, informó la Secretaría de Gobernación
El Gobierno federal reveló la identidad de los 13 fallecidos, entre ellos dos menores de edad, tras el accidente del Tren Interoceánico el pasado domingo, en Oaxaca.
Entre las víctimas se encuentran Elena Solorza Cruz (6 años); María Antonia Rosales Mendoza (58 años); Bersain Cruz López (65 años); María Concepción Barbosa Acevedo (65 años); Israel Enrique Gallegos Soto (60 años); Inés Alvarado Rojas (57 años) y Amada Rasgado Lázaro (70 años).
Así como Patricia Medina Pérez (49 años); Luisa Camila Serrano Moreno (15 años); María Luisa Pasaron González (66 años); Raúl López Cruz (67 años); Rogelio Alfonso Luna Luna (63 años) y Honoria Medina Pérez (56 años).
Esto, tras anunciarse que el Gobierno de México entregará un apoyo de 30 mil pesos, de manera inmediata y como un apoyo extraordinario, a las personas heridas y los familiares de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico.