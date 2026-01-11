Vuelca tráiler en La Carbonera, en Arteaga

Un tráiler volcó en el kilómetro 1 de la carretera federal 57, en el tramo La Carbonera–Ojo Caliente, donde mantuvo bloqueada la circulación por más de dos horas.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el incidente movilizó a elementos de la Policía Municipal de Arteaga, Coahuila, y de la Guardia Nacional (GN), división Carreteras. La unidad involucrada es de la marca Isuzu, modelo 2020, color blanco, sin número de identificación visible.

El conductor fue identificado como José Gerardo Delgado Contreras, de 51 años de edad, con domicilio en Juárez, Nuevo León, quien logró salir ileso. De acuerdo con el reporte, el vehículo circulaba de norte a sur cuando, al llegar al kilómetro 1, el conductor perdió el control del volante debido a las condiciones climatológicas, lo que ocasionó que la unidad derrapara aproximadamente 30 metros.

El camión quedó recostado sobre su lado izquierdo sobre la cinta asfáltica. Las autoridades federales ordenaron el levantamiento del camión y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Al operador se le imputó el cargo de daños culposos.