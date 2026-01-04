Obispo de Saltillo reconoce labor de enfermeras y enfermeros mexicanos

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Obispo de Saltillo reconoce labor de enfermeras y enfermeros mexicanos
    El obispo de Saltillo envió un mensaje de reconocimiento a enfermeras, enfermeros y personas que brindan cuidados en el ámbito familiar, con motivo del Día de la Enfermera y del Enfermero Mexicano. FOTO: ARCHIVO

Hilario González envió un mensaje de felicitación y bendición a quienes se dedican al cuidado de personas enfermas y adultos mayores

Con motivo del Día de la Enfermera y del Enfermero Mexicano, que se conmemora el 6 de enero, el obispo de Saltillo, Hilario González, envió un mensaje de reconocimiento a las personas que se dedican al cuidado de pacientes, tanto de manera profesional como en el ámbito familiar.

El líder religioso destacó la labor de enfermeras y enfermeros, así como de quienes asumen tareas de cuidado dentro de sus hogares. “A veces son mamás, a veces son tías, a veces son personas de la familia que con mucha generosidad y devoción cuidan a los enfermos o a los adultos mayores”, dijo.

El prelado envió un saludo y una bendición especial a quienes desempeñan esta labor, a la que comparó con el ejemplo del buen samaritano. “Que el Señor les dé fortaleza, les dé paciencia, porque a veces cuidar a alguien nos desgasta más que el que es cuidado”, agregó.

Añadió que el acompañamiento a personas enfermas implica una entrega constante y pidió a quienes realizan esta labor que mantengan el ánimo. “Que recuerden que están atendiendo a Jesús enfermo”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que reciben cuidados a valorar el trabajo de quienes los atienden. “Que los enfermos también valoren a las personas que los atienden, que les den las gracias y que pidan por ellos”, concluyó.

Temas


Enfermería
Conmemoraciones

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Iglesia Católica

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

