Obispo de Saltillo reconoce labor de enfermeras y enfermeros mexicanos

Con motivo del Día de la Enfermera y del Enfermero Mexicano, que se conmemora el 6 de enero, el obispo de Saltillo, Hilario González, envió un mensaje de reconocimiento a las personas que se dedican al cuidado de pacientes, tanto de manera profesional como en el ámbito familiar.

El líder religioso destacó la labor de enfermeras y enfermeros, así como de quienes asumen tareas de cuidado dentro de sus hogares. “A veces son mamás, a veces son tías, a veces son personas de la familia que con mucha generosidad y devoción cuidan a los enfermos o a los adultos mayores”, dijo.

El prelado envió un saludo y una bendición especial a quienes desempeñan esta labor, a la que comparó con el ejemplo del buen samaritano. “Que el Señor les dé fortaleza, les dé paciencia, porque a veces cuidar a alguien nos desgasta más que el que es cuidado”, agregó.

Añadió que el acompañamiento a personas enfermas implica una entrega constante y pidió a quienes realizan esta labor que mantengan el ánimo. “Que recuerden que están atendiendo a Jesús enfermo”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que reciben cuidados a valorar el trabajo de quienes los atienden. “Que los enfermos también valoren a las personas que los atienden, que les den las gracias y que pidan por ellos”, concluyó.