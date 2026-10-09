Aún puedes inscribirte a la carrera “Kilómetros por la Salud” de la CDHEC

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) mantiene abierta la convocatoria para la segunda edición de su carrera “Kilómetros por la Salud” 5K, que se realizará el domingo 25 de octubre en la Explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). El evento busca promover el derecho a la salud, la inclusión y la igualdad de oportunidades a través de la activación física. El calentamiento comenzará a las 7:30 de la mañana y la carrera arrancará a las 8:00.

La convocatoria contempla las categorías varonil y femenil, así como una categoría especial para personas con discapacidad visual. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría con tarjetas de regalo de mil 500, mil 250 y mil pesos, respectivamente. El costo de inscripción es de 300 pesos para el público general y de 250 pesos para personas con discapacidad. Los registros se realizan en las oficinas de la CDHEC, ubicadas en Allende 226, Zona Centro, en Saltillo. Para informes, están disponibles los teléfonos 844 416 2110 y 844 439 3675. El recorrido iniciará en el cruce de la calle Salvador González Lobo y el bulevar Venustiano Carranza, avanzará hacia el norte hasta la calle Canadá, para regresar por la Ruta Recreativa hasta la calle Chiapas y concluir frente a la Rectoría. Al finalizar, se entregará un kit de recuperación y una medalla conmemorativa.

La edición anterior registró alrededor de 300 corredores, por lo que para este año la meta es alcanzar 350 participantes. La carrera cuenta con el respaldo de empresas como Amistad Industrial Developers, BorgWarner Ramos Arizpe, Neapco México, Universidad Carolina, Seil Rentals, Barba Producción y Promoción, así como Powerade. OTRAS CONVOCATORIAS ABIERTAS La CDHEC también mantiene abierta la primera edición del concurso “Un minuto por los derechos humanos”, dirigido a jóvenes de bachillerato y universidad. Los participantes deberán realizar un video vertical sobre la importancia de conocer, ejercer y respetar los derechos humanos. La convocatoria cierra el 16 de octubre y los premios son una tableta para el primer lugar, un celular para el segundo y audífonos inalámbricos para el tercero. Asimismo, la tercera edición del concurso de dibujo infantil “Dibuja tu superhéroe interior y junto con el Oso Promotor y Sentinela defiende los derechos humanos” está dirigida a estudiantes de primaria de todo Coahuila. Se establecieron dos categorías: de primero a tercero y de cuarto a sexto grado. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de octubre y los premios son una tableta, una bicicleta y un kit de artículos deportivos para los tres primeros lugares.