Aún puedes llevar tu árbol navideño a los centros de acopio; han reunido más de 500 pinos

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Los centros permanecen habilitados en espacios abiertos y continúan recolectando pinos de manera periódica. CORTESÍA

La Dirección de Medio Ambiente informó que aún se reciben árboles que no fueron entregados a tiempo.

Aunque la temporada decembrina ya concluyó, el centro de acopio de pinos de Navidad en Saltillo continúa operando y sigue recibiendo árboles que no se entregaron en tiempo, informó la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El titular de la dependencia, Emmanuel Olache, explicó que aún llegan algunos árboles a los puntos habilitados. “Todavía están habilitados, todavía están cayendo dos, tres pinitos ahí de última hora. Ya pasó la temporada totalmente, ya es uno que otro que a lo mejor por algo se retrasó, pero sí hemos recibido en algunos puntos”, comentó.

Detalló que, al estar ubicados en plazas o áreas abiertas, los centros siguen en funcionamiento y el personal recoge periódicamente los pinos para trasladarlos al vivero municipal.

Entre los sitios donde más árboles se han recolectado se encuentran la Plaza Compositor en República, el Biblioparque Norte, la Plaza Reforma y el punto ubicado en Colosio, detrás de la coordinación de policía. De acuerdo con el funcionario, desde el arranque del programa se han reunido aproximadamente 500 pinos.

Una vez recolectados, los árboles son llevados al vivero, donde se procesan para su aprovechamiento. “Las pequeñas ramitas y las hojitas se trituran con una trituradora especial para hacer un tipo de fertilizante para absorción de agua en algunos espacios públicos urbanos”, explicó.

En tanto, los troncos de mayor tamaño se separan y reciben un tratamiento distinto para evitar que terminen en espacios públicos, arroyos o caminos. “Les damos un tratamiento especial para que no estén en lugares públicos, arroyos o callejones donde puedan ocasionar riesgos de incendios forestales, incendios urbanos o contaminación, o provocar taponamientos cuando haya lluvias”, señaló.

Agregó que esta medida también busca evitar la acumulación de basura y fauna nociva en este tipo de residuos. La autoridad municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de que aún conserven su pino natural, lo lleven a los puntos de acopio y evitar así que sea abandonado en la vía pública o en cauces pluviales, donde puede generar riesgos ambientales.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

