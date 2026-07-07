Aún sin detención de probable feminicida de Diana Laura en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito

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    Aún sin detención de probable feminicida de Diana Laura en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito
    Elementos de la Policía Investigadora continúan con las diligencias del caso, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de localizar al presunto responsable y fortalecer la carpeta de investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La Fiscalía revisa cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores de la colonia Santa Bárbara para reconstruir la ruta seguida por el presunto responsable tras el crimen

La Fiscalía General del Estado confirmó que, luego del registro de un feminicidio en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, la Policía Investigadora aún permanece en búsqueda de Fernando “N”, expareja de la víctima y hoy señalado como probable responsable.

El caso fue reportado el pasado lunes, cuando las autoridades acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, donde al interior encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 41 años.

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De acuerdo con las autoridades, fue uno de los hijos de Diana Marina quien, ante la falta de respuesta vía telefónica, decidió solicitar el apoyo de las autoridades y acudir al domicilio.

En las primeras diligencias se recabó que Diana Marina habría sido privada de la vida por estrangulamiento y presentaba otras lesiones en el cuerpo que serán analizadas por el Servicio Médico Forense.

Tras las primeras indagatorias, la autoridad estableció como probable responsable a Fernando “N”, quien era pareja de Diana Marina y con quien vivía en el domicilio donde fue encontrada sin vida.

Según las entrevistas realizadas a los vecinos, la pareja se había mudado al domicilio aproximadamente tres meses atrás y, durante ese tiempo, se identificó que mantenían problemas constantes.

Durante las primeras horas de este martes, las autoridades confirmaron que la búsqueda de Fernando “N” continúa vigente y que, además, revisan los sistemas de videovigilancia de la zona para dar con su paradero y presentarlo ante la autoridad.

En redes sociales trascendió que Fernando “N” habría pedido matrimonio a Diana Marina durante los festejos del Día de la Independencia en la Plaza de Armas de Saltillo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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