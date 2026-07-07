Aún sin detención de probable feminicida de Diana Laura en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito

El caso fue reportado el pasado lunes, cuando las autoridades acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, donde al interior encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 41 años.

La Fiscalía General del Estado confirmó que, luego del registro de un feminicidio en la colonia Santa Bárbara de Saltillo , la Policía Investigadora aún permanece en búsqueda de Fernando “N”, expareja de la víctima y hoy señalado como probable responsable.

De acuerdo con las autoridades, fue uno de los hijos de Diana Marina quien, ante la falta de respuesta vía telefónica, decidió solicitar el apoyo de las autoridades y acudir al domicilio.

En las primeras diligencias se recabó que Diana Marina habría sido privada de la vida por estrangulamiento y presentaba otras lesiones en el cuerpo que serán analizadas por el Servicio Médico Forense.

Tras las primeras indagatorias, la autoridad estableció como probable responsable a Fernando “N”, quien era pareja de Diana Marina y con quien vivía en el domicilio donde fue encontrada sin vida.

Según las entrevistas realizadas a los vecinos, la pareja se había mudado al domicilio aproximadamente tres meses atrás y, durante ese tiempo, se identificó que mantenían problemas constantes.

Durante las primeras horas de este martes, las autoridades confirmaron que la búsqueda de Fernando “N” continúa vigente y que, además, revisan los sistemas de videovigilancia de la zona para dar con su paradero y presentarlo ante la autoridad.

En redes sociales trascendió que Fernando “N” habría pedido matrimonio a Diana Marina durante los festejos del Día de la Independencia en la Plaza de Armas de Saltillo.