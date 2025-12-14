Auto deportivo derriba poste tras perder el control en Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Auto deportivo derriba poste tras perder el control en Saltillo
    Fragmentos del poste derribado quedaron debajo del vehículo, impidiendo que algunas personas pudieran moverlo tras el choque. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos alertaron a las autoridades sobre un presunto intento de fuga del conductor, por lo que la policía acudió al lugar y logró asegurar al responsable

Un automóvil deportivo sufrió cuantiosos daños luego de que su conductor se impactara contra un poste de madera y lo derribara en la colonia Amistad, de Saltillo.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Chevrolet Camaro circulaba por la calle 17 en dirección al oriente y, al tomar una curva a exceso de velocidad en el cruce con la calle 34, perdió el control y se estrelló contra el poste.

$!Autoridades acudieron al lugar y aseguraron al conductor tras alertas de automovilistas sobre un posible intento de fuga.
Autoridades acudieron al lugar y aseguraron al conductor tras alertas de automovilistas sobre un posible intento de fuga. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el choque, algunas personas intentaron mover el vehículo para auxiliar, pero este quedó atorado debido a un fragmento del poste que permaneció debajo de la unidad.

$!Con apoyo de una grúa, el automóvil deportivo fue retirado del lugar y trasladado a un corralón mientras se determina el pago de los daños.
Con apoyo de una grúa, el automóvil deportivo fue retirado del lugar y trasladado a un corralón mientras se determina el pago de los daños. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Cerca de las 03:50 horas, automovilistas alertaron a través de grupos de seguridad que el conductor presuntamente intentaba darse a la fuga, por lo que las autoridades acudieron y lograron asegurarlo.

Con apoyo de una grúa, el Camaro fue retirado del lugar y trasladado a un corralón, mientras se determina el pago de los daños ocasionados.

