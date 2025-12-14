Auto deportivo derriba poste tras perder el control en Saltillo

Un automóvil deportivo sufrió cuantiosos daños luego de que su conductor se impactara contra un poste de madera y lo derribara en la colonia Amistad, de Saltillo.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Chevrolet Camaro circulaba por la calle 17 en dirección al oriente y, al tomar una curva a exceso de velocidad en el cruce con la calle 34, perdió el control y se estrelló contra el poste.

