Auto deportivo derriba poste tras perder el control en Saltillo
Testigos alertaron a las autoridades sobre un presunto intento de fuga del conductor, por lo que la policía acudió al lugar y logró asegurar al responsable
Un automóvil deportivo sufrió cuantiosos daños luego de que su conductor se impactara contra un poste de madera y lo derribara en la colonia Amistad, de Saltillo.
De acuerdo con testigos, el conductor de un Chevrolet Camaro circulaba por la calle 17 en dirección al oriente y, al tomar una curva a exceso de velocidad en el cruce con la calle 34, perdió el control y se estrelló contra el poste.
Tras el choque, algunas personas intentaron mover el vehículo para auxiliar, pero este quedó atorado debido a un fragmento del poste que permaneció debajo de la unidad.
Cerca de las 03:50 horas, automovilistas alertaron a través de grupos de seguridad que el conductor presuntamente intentaba darse a la fuga, por lo que las autoridades acudieron y lograron asegurarlo.
Con apoyo de una grúa, el Camaro fue retirado del lugar y trasladado a un corralón, mientras se determina el pago de los daños ocasionados.