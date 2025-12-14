Choca motociclista contra portón y abandona a su acompañante, al sur de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El joven, de 22 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital debido a una lesión considerable en la cabeza
Un joven resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra el portón de una vivienda en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, siendo abandonado por el conductor.
El accidente ocurrió cuando dos jóvenes circulaban a exceso de velocidad con rumbo al norte por la calle Quelite. Al llegar al cruce con la calle Nopal, el conductor perdió el control del manubrio y se estrelló contra un portón metálico.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza
Ambos tripulantes cayeron al pavimento; sin embargo, el conductor logró ponerse de pie y huyó del lugar con la motocicleta, dejando a su acompañante, Francisco Alejandro ¨N¨, de 22 años, tendido en el suelo.
Vecinos del sector, al escuchar el impacto, salieron de sus domicilios y, al ver al joven lesionado y sangrando, solicitaron ayuda al 911 alrededor de las 03:07 horas.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y, debido a una lesión considerable en la cabeza, trasladaron al joven a un hospital. Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento y se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños.