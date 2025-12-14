Choca motociclista contra portón y abandona a su acompañante, al sur de Saltillo

Un joven resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra el portón de una vivienda en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, siendo abandonado por el conductor.

El accidente ocurrió cuando dos jóvenes circulaban a exceso de velocidad con rumbo al norte por la calle Quelite. Al llegar al cruce con la calle Nopal, el conductor perdió el control del manubrio y se estrelló contra un portón metálico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: abandonan auto tras estrellarse contra muro en la colonia Zaragoza