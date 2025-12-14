Choca motociclista contra portón y abandona a su acompañante, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 14 diciembre 2025
    Choca motociclista contra portón y abandona a su acompañante, al sur de Saltillo
    El portón de la vivienda quedó dañado tras el impacto de la motocicleta, mientras Francisco Alejandro Guzmán permaneció tendido en el pavimento a la espera de atención médica. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El joven, de 22 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital debido a una lesión considerable en la cabeza

Un joven resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactara contra el portón de una vivienda en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, siendo abandonado por el conductor.

El accidente ocurrió cuando dos jóvenes circulaban a exceso de velocidad con rumbo al norte por la calle Quelite. Al llegar al cruce con la calle Nopal, el conductor perdió el control del manubrio y se estrelló contra un portón metálico.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Francisco Alejandro, quien presentaba una lesión considerable en la cabeza.

Ambos tripulantes cayeron al pavimento; sin embargo, el conductor logró ponerse de pie y huyó del lugar con la motocicleta, dejando a su acompañante, Francisco Alejandro ¨N¨, de 22 años, tendido en el suelo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Francisco Alejandro, de 22 años, tras resultar lesionado en el choque de la motocicleta contra un portón en la colonia Teresitas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos del sector, al escuchar el impacto, salieron de sus domicilios y, al ver al joven lesionado y sangrando, solicitaron ayuda al 911 alrededor de las 03:07 horas.

El joven lesionado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital debido a una lesión considerable en la cabeza. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y, debido a una lesión considerable en la cabeza, trasladaron al joven a un hospital. Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento y se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños.

