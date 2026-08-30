Auto termina envuelto en llamas tras presunta falla mecánica, al norte de Saltillo

Un vehículo de la marca Seat terminó envuelto en llamas después de que presuntamente sufriera una falla mecánica sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de Saltillo, situación que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos hasta el lugar. La emergencia fue reportada alrededor de las 22:53 horas de ayer, cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias que alertaba sobre el incendio de un vehículo ubicado en la vialidad antes mencionada, metros antes de la intersección con el bulevar Rufino Tamayo.

De inmediato, el reporte fue canalizado a la Estación 1 de Bomberos, cuyos elementos se trasladaron hasta el sitio para atender la emergencia y evitar que el fuego pudiera propagarse a otros vehículos o estructuras cercanas. Elementos de Tránsito Municipal también acudieron al lugar y procedieron a cerrar la circulación sobre la lateral, en dirección de oriente a poniente, mientras se realizaban las maniobras para controlar el incendio.