Auto termina envuelto en llamas tras presunta falla mecánica, al norte de Saltillo

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    Auto termina envuelto en llamas tras presunta falla mecánica, al norte de Saltillo
    El vehículo Seat quedó completamente envuelto en llamas tras registrarse una presunta falla mecánica. MARTÍN ROJAS

Un vehículo Seat quedó completamente calcinado tras incendiarse presuntamente por una falla mecánica sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza

Un vehículo de la marca Seat terminó envuelto en llamas después de que presuntamente sufriera una falla mecánica sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, al norte de Saltillo, situación que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos hasta el lugar.

La emergencia fue reportada alrededor de las 22:53 horas de ayer, cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias que alertaba sobre el incendio de un vehículo ubicado en la vialidad antes mencionada, metros antes de la intersección con el bulevar Rufino Tamayo.

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$!Bomberos acudieron al bulevar Nazario S. Ortiz Garza para controlar el incendio del automóvil.
Bomberos acudieron al bulevar Nazario S. Ortiz Garza para controlar el incendio del automóvil.

De inmediato, el reporte fue canalizado a la Estación 1 de Bomberos, cuyos elementos se trasladaron hasta el sitio para atender la emergencia y evitar que el fuego pudiera propagarse a otros vehículos o estructuras cercanas.

Elementos de Tránsito Municipal también acudieron al lugar y procedieron a cerrar la circulación sobre la lateral, en dirección de oriente a poniente, mientras se realizaban las maniobras para controlar el incendio.

$!El automóvil, que presuntamente estaba a la venta, terminó en pérdida total tras el incendio.
El automóvil, que presuntamente estaba a la venta, terminó en pérdida total tras el incendio. MARTÍN ROJAS

Finalmente, después de varios minutos de labores, los bomberos lograron sofocar por completo el siniestro. Sin embargo, el vehículo, que presuntamente se encontraba a la venta, resultó en pérdida total.

De manera preliminar, trascendió que el incendio habría sido provocado por una falla mecánica. No se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incidente.

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