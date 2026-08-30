$!¿Las mujeres no saben manejar? En Saltillo, los hombres causan el 75% de los siniestros

Casi 75 por ciento de los presuntos responsables de siniestros viales registrados en Saltillo son hombres, mientras que poco más de 16 por ciento son mujeres. El “Diagnóstico de la movilidad urbana y transporte público de Saltillo, Coahuila”, elaborado por Red Planners en 2022, expuso esta distribución con base en los hechos registrados entre 2011 y 2020.

El documento también señaló que se desconoce el sexo de 9 por ciento de los presuntos responsables, debido a que corresponden a personas que huyeron del lugar después del siniestro. La creencia de que las mujeres son peores conductoras que los hombres persiste en la actualidad. Así lo confirmó en agosto de 2024 el artículo científico “Actitudes sexistas implícitas y explícitas hacia las mujeres conductoras”, elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina.

En la investigación, en la que también participaron especialistas de Walden University y la Universidad Nacional de Mar del Plata, se confirmó que este sesgo continúa vigente y que son los hombres quienes lo manifiestan de manera explícita. Las mujeres, en cambio, no expresaron esta creencia en el mismo nivel de forma explícita. A ambos sexos se les aplicaron pruebas para identificar creencias implícitas, y los resultados determinaron que ninguno considera de manera inconsciente que las mujeres sean peores conductoras.

ACCIDENTES SE CONCENTRAN ENTRE LOS 20 Y 25 AÑOS El estudio de Red Planners también reveló que el grupo de edad con mayor proporción de presuntos responsables de siniestros viales es el de 20 a 25 años, que concentra casi 19 por ciento del total, es decir, prácticamente uno de cada cinco casos. El diagnóstico señaló que la alta concentración de incidentes en este rango de edad “pudiera estar relacionada a la falta de experiencia para operar un vehículo automotor y a las reducidas restricciones que existen para obtener una licencia de conducir”.

VANGUARDIA expuso en enero pasado que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) mantiene la emisión de licencias de conducir sin examen práctico.

En tanto, la evaluación teórica incluye preguntas como “¿Qué es lo primero que debe hacer antes de encender el vehículo?”, entre cuyas respuestas se encuentra “ponerse el cinturón de seguridad”. También se solicita a los aspirantes identificar señales de tránsito como “ceda el paso” y “no continuar”. Sin considerar al grupo cuya edad se desconoce, que representa 15.6 por ciento de los casos, el segundo segmento con mayor proporción de presuntos responsables corresponde a personas de entre 26 y 30 años, con 15.3 por ciento del total.