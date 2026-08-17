Automovilista choca contra muro y derriba luminaria en puente de Saltillo; él y su hijo resultan ilesos

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    Automovilista choca contra muro y derriba luminaria en puente de Saltillo; él y su hijo resultan ilesos
    Una luminaria y parte del muro de contención resultaron dañados tras el percance. ULISES MARTÍNEZ

Un conductor que viajaba con su hijo resultó ileso luego de que, según su versión, otro vehículo le cerrara el paso y provocara que chocara contra el muro de contención

Un accidente vial se registró en lo alto del puente del cruce de los bulevares Fundadores y Zaragoza, al oriente de Saltillo, cuando un automóvil se impactó contra las barreras de concreto del muro de contención y derribó una luminaria.

El percance ocurrió cuando el vehículo circulaba por el puente y, por causas que serán determinadas por las autoridades, terminó chocando contra las estructuras de protección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/festival-san-lorenzo-2026-llevara-actividades-ambientales-al-canon-de-san-lorenzo-LP22870920
$!El automóvil terminó impactado contra las barreras de concreto del puente de Fundadores y Zaragoza.
El automóvil terminó impactado contra las barreras de concreto del puente de Fundadores y Zaragoza. ULISES MARTÍNEZ

El conductor fue identificado como Jorge Armando “N”, de 43 años, quien resultó sin lesiones de consideración, al igual que su hijo. Tras el accidente, iba con su hijo, a quien llevaba a la escuela, pero según su versión, otro automóvil le cerró el paso.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes colocaron señalamientos y abanderaron la zona para prevenir otro percance entre los automovilistas en ambos sentidos de la vialidad.

$!Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona para evitar otro accidente.
Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona para evitar otro accidente. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades abanderaron ambos sentidos del puente mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar el vehículo y los elementos del muro de contención que resultaron afectados.

Se esperaba el arribo de una grúa para retirar el automóvil y facilitar el movimiento de las estructuras dañadas. Las autoridades continuaron con el control de la circulación en el sector.

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