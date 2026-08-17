Automovilista choca contra muro y derriba luminaria en puente de Saltillo; él y su hijo resultan ilesos

Un accidente vial se registró en lo alto del puente del cruce de los bulevares Fundadores y Zaragoza, al oriente de Saltillo, cuando un automóvil se impactó contra las barreras de concreto del muro de contención y derribó una luminaria. El percance ocurrió cuando el vehículo circulaba por el puente y, por causas que serán determinadas por las autoridades, terminó chocando contra las estructuras de protección.

El conductor fue identificado como Jorge Armando “N”, de 43 años, quien resultó sin lesiones de consideración, al igual que su hijo. Tras el accidente, iba con su hijo, a quien llevaba a la escuela, pero según su versión, otro automóvil le cerró el paso. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes colocaron señalamientos y abanderaron la zona para prevenir otro percance entre los automovilistas en ambos sentidos de la vialidad.