Alerta de seguridad en Londres: Primer ministro británico intercambió mensajes con un impostor que se hacía pasar por la jefa de gabinete de Trump

El recién llegado primer ministro británico, Andy Burnham, se vio involucrado en un inesperado incidente de seguridad pocos días después de asumir el cargo: mantuvo una breve conversación mediante mensajes de texto con una persona que se hacía pasar por Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente estadounidense Donald Trump. El episodio, revelado por fuentes conocedoras del caso y reportado inicialmente por POLITICO, provocó preocupación dentro del Gobierno británico debido a la posibilidad de que un tercero estuviera intentando hacerse pasar por una figura de alto nivel de la administración estadounidense para establecer contacto con el nuevo jefe del Gobierno del Reino Unido.

UNA CONVERSACIÓN QUE TERMINÓ LEVANTANDO SOSPECHAS De acuerdo con las informaciones conocidas hasta ahora, Burnham creyó inicialmente que estaba intercambiando mensajes con Wiles. Sin embargo, durante la conversación comenzaron a surgir elementos que hicieron que el primer ministro dudara de la identidad de su interlocutora. La comunicación habría sido extremadamente breve. Fuentes familiarizadas con el intercambio señalaron que solamente se enviaron unos cuantos mensajes y que, aparentemente, ninguno contenía información de carácter sensible o de importancia política. Una vez que surgieron las sospechas, el contacto fue interrumpido y el incidente fue comunicado a las autoridades correspondientes. El Gobierno británico, entretanto, ha mantenido una posición extremadamente cautelosa. Downing Street rechazó entrar en detalles y se limitó a señalar que no realiza comentarios sobre cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

LA EMBAJADA BRITÁNICA ALERTÓ A WASHINGTON La preocupación no quedó limitada a las autoridades británicas. Según funcionarios citados por medios estadounidenses y británicos, el personal de la embajada del Reino Unido en Washington informó del incidente a la Casa Blanca. El hecho de que Londres decidiera poner el caso en conocimiento inmediato de las autoridades estadounidenses refleja que el episodio fue tratado como algo más que una simple broma telefónica o una estafa convencional. La principal interrogante era si el individuo que contactó con Burnham había conseguido acceso a información de contacto utilizada por altos funcionarios estadounidenses o si se trataba de una operación independiente de suplantación. La Casa Blanca ha indicado, según Associated Press, que el incidente reciente no implicó necesariamente una nueva intrusión en los dispositivos de Wiles.

UN ANTECEDENTE QUE AUMENTA LA PREOCUPACIÓN El caso adquiere mayor relevancia porque no es la primera vez que alguien intenta utilizar la identidad de Susie Wiles para contactar con personalidades de alto nivel. En mayo de 2025 ya se había producido un episodio similar. Los contactos almacenados en el teléfono personal de Wiles fueron comprometidos y posteriormente varias personas recibieron mensajes o llamadas de alguien que afirmaba ser la jefa de gabinete de Trump. Entre los potenciales objetivos de aquella campaña figuraron senadores, gobernadores y empresarios estadounidenses. El incidente provocó una investigación de la Casa Blanca y del FBI. Por ello, la comunicación con Burnham despertó inmediatamente la posibilidad de que alguien estuviera reutilizando información obtenida previamente para hacerse pasar nuevamente por Wiles.

¿FUE UN ATAQUE CONTRA EL GOBIERNO BRITÁNICO? Por el momento, no existe información pública que permita afirmar quién estaba detrás de la suplantación ni cuál era su objetivo. Tampoco se ha establecido públicamente que el episodio fuera consecuencia directa de una nueva intrusión en los dispositivos de Wiles. La información disponible apunta, más prudentemente, a una operación de suplantación cuya procedencia todavía no ha sido determinada. Una posibilidad es que el responsable buscara simplemente engañar al primer ministro. Otra, más preocupante desde el punto de vista de inteligencia, sería que el objetivo consistiera en establecer una vía de comunicación con una figura política recién llegada al poder para posteriormente obtener información, influir en decisiones o generar una relación de confianza que pudiera explotarse en el futuro. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada públicamente.

BURNHAM APENAS LLEVABA SEMANAS EN EL CARGO El momento del incidente también resulta significativo. Burnham asumió como primer ministro del Reino Unido el 20 de julio de 2026, después de ser elegido líder del Partido Laborista el 16 de julio. Su llegada a Downing Street supuso un cambio político importante y lo convirtió inmediatamente en uno de los interlocutores internacionales más relevantes de Europa. El propio Burnham, durante su primer discurso como primer ministro, reconoció la necesidad de recuperar estabilidad política y afrontar una nueva etapa para el Reino Unido. Precisamente durante las primeras semanas de un nuevo Gobierno se producen numerosos contactos diplomáticos, políticos y administrativos, lo que puede generar un entorno particularmente favorable para intentos de ingeniería social y suplantación de identidad. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD DIGITAL DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS El episodio también pone de manifiesto un problema creciente en la comunicación entre dirigentes políticos: determinar si una persona que aparece al otro lado de un teléfono es realmente quien afirma ser. Los teléfonos móviles y las aplicaciones de mensajería permiten establecer contacto rápidamente con ministros, asesores, diplomáticos y otros funcionarios. Pero esa velocidad puede convertirse en una vulnerabilidad cuando los mecanismos de autenticación no son suficientemente sólidos. El problema se vuelve todavía más complejo con el uso de técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar voces, estilos de escritura y patrones de comunicación. Las autoridades estadounidenses ya han advertido sobre campañas en las que individuos maliciosos se hacen pasar por funcionarios de alto rango. Associated Press señala que también se han detectado intentos de suplantación mediante inteligencia artificial relacionados con otros altos cargos estadounidenses.