¡Pequeños campeones! México conquista la Serie Mundial Cal Ripken Sub-12

El béisbol infantil mexicano volvió a celebrar un título internacional. La Selección de la Región 12 de Hermosillo, Sonora, se proclamó campeona de la Serie Mundial Cal Ripken Sub-12, luego de derrotar 6-3 a Estados Unidos en la gran final disputada en Branson, Missouri. El conjunto sonorense llegó hasta el duelo por el campeonato después de superar a Japón en la final internacional, en una competencia en la que confirmó el gran nivel mostrado desde el inicio del torneo. La representación mexicana está integrada por jugadores de las ligas Pitic, Norte HMO, HMO, Buhitos, Kino y Tepeyac, todas pertenecientes a la Región 12. Su recorrido fue sobresaliente desde los primeros encuentros, en los que consiguió fabricar 53 carreras y apenas permitió tres.

LA REMONTADA MEXICANA La final comenzó cuesta arriba para los mexicanos. Estados Unidos tomó ventaja de 3-1 en la tercera entrada y parecía encaminarse hacia el título; sin embargo, la novena hermosillense respondió en el momento decisivo. En el cuarto episodio, Medina conectó un cuadrangular de dos carreras que llevó al plato a Iker Robledo y permitió igualar la pizarra 3-3. La ofensiva mexicana mantuvo la presión y, poco después, Roberto Moya y Kevin Bojórquez conectaron sencillos productores para darle la vuelta al encuentro y colocar el marcador 5-3. México no bajó el ritmo. En la sexta entrada, César Martínez produjo la sexta carrera, con la que quedó sentenciado el triunfo por 6-3.

MEDINA, PIEZA CLAVE PARA LOGRAR EL CAMPEONATO Además de responder con el bat, Medina fue determinante desde el montículo. Como relevista, ponchó a ocho bateadores y contuvo a la ofensiva estadounidense durante poco más de dos entradas, actuación que le valió ser reconocido como Jugador del Partido. Tras la consagración, el pelotero sonorense reconoció la emoción de alcanzar un objetivo por el que había trabajado junto con sus compañeros. “Me siento muy bien por lograr esto que tanto habíamos anhelado y trabajado junto con el equipo. Muy emocionado, no me lo esperaba, menos en una final del mundo, me sentí muy orgulloso de mí mismo”. El campeonato representa un nuevo motivo de orgullo para Hermosillo y el béisbol infantil mexicano, luego de que la Región 12 consiguiera previamente el título nacional que le otorgó el boleto para competir en Branson. MÉXICO TIENE OTRO REPRESENTANTE MUNDIAL La actividad del béisbol infantil mexicano continuará en los próximos días. El 19 de agosto comenzará la Serie Mundial de Béisbol de Pequeñas Ligas 2026, en Pensilvania, donde México tendrá representación y buscará repetir el éxito conseguido por los jóvenes peloteros sonorenses.