Clausura Conagua cuatro pozos irregulares en las colonias Provivienda y Topo Chico de Saltillo

De acuerdo con información de la Conagua, las acciones, realizadas este 21 de mayo, se llevaron a cabo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo, ejecutó un operativo especial de inspección en la zona urbana de Saltillo que derivó en la clausura de cuatro pozos irregulares por la extracción ilegal de agua subterránea.

“El objetivo es fortalecer el ordenamiento de concesiones en la entidad”, se indicó.

Los despliegues se realizaron en cuatro predios ubicados específicamente en las colonias Provivienda y Topo Chico.

De acuerdo con la información oficial, el personal técnico de la Conagua determinó la clausura inmediata tras detectar que dos pozos operaban sin título de concesión federal y dos más incumplían obligaciones de la Ley de Aguas Nacionales, destacando la falta de dispositivos de medición volumétrica.

PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

La autoridad federal señaló que estos operativos son el resultado de trabajos previos de inteligencia, revisión técnico-administrativa y análisis de sistemas operativos.

“El propósito fundamental de estas medidas de seguridad es proteger los acuíferos y garantizar el derecho humano al agua, asegurando que el aprovechamiento del recurso se realice estrictamente dentro del marco legal”.

Finalmente, la Conagua advirtió que continuará desplegando acciones de vigilancia tanto en zonas urbanas como rurales de Coahuila, donde la misma dependencia ha emitido dictámenes técnicos que indican sobreexplotación de agua en los acuíferos de la entidad.

En el caso de Saltillo, la administración es realizada por Aguas de Saltillo y desde 2022 se ha indicado que existe un descenso en los mantos acuíferos derivado de la sobreexplotación.

Cabe mencionar que en días pasados este medio indicó que se tienen identificadas tomas de agua comunitarias en 67 colonias de la ciudad.