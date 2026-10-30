Autoridades realizan cateo en Los Molinos

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo la tarde-noche de este viernes en una residencia ubicada en el fraccionamiento Los Molinos.

El operativo generó inconformidad entre algunos habitantes del sector, quienes se vieron impedidos de entrar y salir de la zona alrededor de las 18:30 horas.

Algunos residentes permanecieron detenidos sobre la calle Francisco Arizpe y Ramos, bajo custodia policial y con presencia de elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes resguardaron el área mientras se desarrollaban las diligencias.

Fue cerca de las 19:30 horas cuando se permitió nuevamente la circulación de los habitantes; sin embargo, el operativo continuó en uno de los inmuebles del fraccionamiento.