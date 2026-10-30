Autoridades realizan cateo en Los Molinos

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Saltillo
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Vecinos hicieron largas filas pues no se les permitió el ingreso durante el cateo

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo la tarde-noche de este viernes en una residencia ubicada en el fraccionamiento Los Molinos.

El operativo generó inconformidad entre algunos habitantes del sector, quienes se vieron impedidos de entrar y salir de la zona alrededor de las 18:30 horas.

Algunos residentes permanecieron detenidos sobre la calle Francisco Arizpe y Ramos, bajo custodia policial y con presencia de elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS), quienes resguardaron el área mientras se desarrollaban las diligencias.

Fue cerca de las 19:30 horas cuando se permitió nuevamente la circulación de los habitantes; sin embargo, el operativo continuó en uno de los inmuebles del fraccionamiento.

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De acuerdo con información extraoficial, en el cateo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Además, se solicitó el apoyo de tres patrullas de la Policía Ambiental para intervenir en el aseguramiento de animales exóticos que presuntamente se encontraban en el lugar.

Las diligencias estarían relacionadas con una investigación por los delitos de robo agravado, posesión simple de narcóticos y corrupción de menores.

Hasta el momento, ninguna de las dependencias involucradas había emitido un comunicado oficial para informar sobre los resultados del cateo o los objetos y posibles evidencias asegurados durante la intervención.

Al cierre de esta edición, a las 22:30 horas, las diligencias continuaban en el inmueble, por lo que se esperaba que las autoridades proporcionaran información oficial una vez concluido el operativo.

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