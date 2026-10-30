Flamazo provoca daños en vivienda de Saltillo

Momentos de susto vivieron una ama de casa y su hijo durante la tarde de este viernes, luego de que un tanque de gas se cayera en el patio de su domicilio y provocara un flamazo tras romperse la manguera de conexión.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde, en el cruce de Paseo de las Aves y Pelícanos, hasta donde se movilizaron elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil para atender el reporte de emergencia.

De acuerdo con la versión de la propietaria, el cilindro de gas, con capacidad de 30 kilogramos, cayó al suelo y, debido al impacto, la manguera se rompió, lo que ocasionó una fuga que alcanzó el área donde se encuentra el boiler.

La acumulación de gas y el contacto con una fuente de ignición provocaron un flamazo que alcanzó parte de la vivienda y ocasionó daños materiales. Entre las afectaciones reportadas se encuentran la carcasa de un equipo minisplit y un muro del baño.