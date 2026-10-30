Flamazo provoca daños en vivienda de Saltillo
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Se le cae tanque de gas y llega hasta la flama del boiler, lo que provocó la llamarada
Momentos de susto vivieron una ama de casa y su hijo durante la tarde de este viernes, luego de que un tanque de gas se cayera en el patio de su domicilio y provocara un flamazo tras romperse la manguera de conexión.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la tarde, en el cruce de Paseo de las Aves y Pelícanos, hasta donde se movilizaron elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil para atender el reporte de emergencia.
De acuerdo con la versión de la propietaria, el cilindro de gas, con capacidad de 30 kilogramos, cayó al suelo y, debido al impacto, la manguera se rompió, lo que ocasionó una fuga que alcanzó el área donde se encuentra el boiler.
La acumulación de gas y el contacto con una fuente de ignición provocaron un flamazo que alcanzó parte de la vivienda y ocasionó daños materiales. Entre las afectaciones reportadas se encuentran la carcasa de un equipo minisplit y un muro del baño.
Ante la situación, los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para controlar el riesgo y retirar el cilindro dañado del inmueble, con el propósito de evitar que la fuga representara un peligro para los habitantes de la casa.
A pesar del incidente, tanto la mujer como su hijo resultaron ilesos y no requirieron traslado a un hospital. Los daños se limitaron a las afectaciones materiales registradas en la vivienda.
Finalmente, elementos de la estación Oriente de Bomberos, en coordinación con personal de Protección Civil, aseguraron el tanque de gas afectado y realizaron las acciones correspondientes para prevenir otro incidente.