Acoso, insultos y castigos ‘algorítmicos’: así frenan a mujeres en apps de reparto y transporte

CDMX.- La violencia y el acoso se han convertido en una barrera estructural que limita la participación y permanencia de mujeres como conductoras o repartidoras en plataformas digitales, de acuerdo con un informe presentado por Oxfam México y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), entre otras organizaciones.

El documento se apoyó en una encuesta aplicada a 77 trabajadoras de Chihuahua, Jalisco y Estado de México, en la que siete de cada 10 reportó haber sufrido algún tipo de agresión por parte de usuarios.

Entre las conductas más frecuentes se identificaron el acoso verbal (77.4%), las insinuaciones sexuales (62.3%), el contacto físico no deseado (47.2%) y los insultos por ser mujer (54.7%), según los datos difundidos en la presentación.

Las trabajadoras señalaron que, cuando denuncian, las empresas suelen responder con mensajes automatizados o con recomendaciones de cancelar el servicio, lo que —advirtieron— puede derivar en sanciones algorítmicas y pérdida de ingresos, sin que se garantice su protección.

Como antecedente, las participantes expusieron que en los modelos contractuales no se describen con claridad criterios de investigación, plazos, garantías de confidencialidad ni medidas de protección para la persona afectada, lo que complica el seguimiento de los reportes y la prevención de nuevas agresiones.

En reacciones expresadas durante una conferencia de prensa, también denunciaron obstáculos para acceder a derechos laborales y de seguridad social, debido a requisitos y umbrales mínimos establecidos en disposiciones legales, además de desinformación que dificulta el ejercicio de esos derechos.

En el plano institucional, Néstor Genis, de Ethos Innovación en Políticas Públicas, explicó que para acceder a beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social se aplica un “factor de exclusión” que reduce el ingreso bruto según el tipo de vehículo; para conductoras, dijo, es de 48%, por lo que si ganan 10 mil pesos mensuales se descontarían 4 mil 800, lo que implica necesitar casi el doble de ingresos.

En el panorama general, el informe plantea que las condiciones de seguridad y los mecanismos de atención dentro de las plataformas, junto con las barreras de acceso a protección social, inciden en la decisión de entrar, permanecer o abandonar este tipo de trabajo, y subraya que el acoso opera como un factor que limita la participación de las mujeres en estas actividades.