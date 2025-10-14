Avanza al 80% rehabilitación de fachadas en la calle de Bravo del Centro de Saltillo
Las acciones buscan embellecer la imagen urbana y preservar la identidad histórica del Centro
Para fortalecer la identidad histórica y mejorar la imagen urbana de la Zona Centro, el Gobierno Municipal informó que los trabajos de rehabilitación de fachadas en hogares y negocios de la calle General Nicolás Bravo registran un avance del 80 por ciento. Estas acciones forman parte de un programa integral para ofrecer a ciudadanos y visitantes un entorno más atractivo y seguro.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó las labores de pintura de fachadas, rehabilitación de herraduras y limpieza de muros. Estas intervenciones buscan preservar el valor patrimonial de los inmuebles, mejorar el entorno y fomentar la inversión y el turismo en la ciudad.
El tramo rehabilitado comprende desde la calle Ignacio Aldama hasta Adalberto Guillén, beneficiando de manera directa tanto a los propietarios como a la comunidad en general. El alcalde ha impulsado también otras acciones complementarias, como la instalación de cámaras de vigilancia, rehabilitación de registros y líneas podotáctiles, embellecimiento de fachadas en la calle General Ignacio Cepeda, retiro de cableado en desuso y reconstrucción de banquetas en las calzadas Emiliano Carranza y Francisco I. Madero, entre otras.
Limpieza y mantenimiento de espacios públicos
Como parte de las acciones de embellecimiento urbano y fortalecimiento del tejido social, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de limpieza y deshierbe en las áreas verdes de la emblemática Plaza Pública Afición Sarapera, ubicada entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Francisco Coss. Las brigadas de “Aquí Andamos” retiraron basura acumulada y maleza, devolviendo al espacio su atractivo y funcionalidad para la comunidad.
Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en el Centro Comunitario Francisco I. Madero, al poniente de Saltillo, ubicado entre las calles Capitán Rafael Saldaña y Mayor Calletano Ramos. Allí se realizaron acciones de retiro de desechos, deshierbe y poda de las palmas de la especie Washingtonia, beneficiando a familias de las colonias Adolfo López Mateos, Francisco I. Madero, Satélite Sur, Roma y Las Cumbres, entre otras.
Para facilitar la participación ciudadana y agilizar la atención a las necesidades de la comunidad, el Gobierno Municipal mantiene disponible el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), donde los habitantes pueden reportar cualquier incidencia en los servicios públicos y recibir respuesta de manera rápida y oportuna.
Con estas acciones, la administración de Javier Díaz González consolida su compromiso de dignificar el Centro histórico, embellecer la ciudad y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, reforzando la identidad, seguridad y atractivo turístico del municipio.