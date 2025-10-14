Avanza al 80% rehabilitación de fachadas en la calle de Bravo del Centro de Saltillo

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Avanza al 80% rehabilitación de fachadas en la calle de Bravo del Centro de Saltillo
    Se realizaron pintura de fachadas, rehabilitación de herraduras y limpieza de muros por el programa ‘Aquí Andamos’ FOTO: CORTESÍA

Las acciones buscan embellecer la imagen urbana y preservar la identidad histórica del Centro

Para fortalecer la identidad histórica y mejorar la imagen urbana de la Zona Centro, el Gobierno Municipal informó que los trabajos de rehabilitación de fachadas en hogares y negocios de la calle General Nicolás Bravo registran un avance del 80 por ciento. Estas acciones forman parte de un programa integral para ofrecer a ciudadanos y visitantes un entorno más atractivo y seguro.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó las labores de pintura de fachadas, rehabilitación de herraduras y limpieza de muros. Estas intervenciones buscan preservar el valor patrimonial de los inmuebles, mejorar el entorno y fomentar la inversión y el turismo en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos

El tramo rehabilitado comprende desde la calle Ignacio Aldama hasta Adalberto Guillén, beneficiando de manera directa tanto a los propietarios como a la comunidad en general. El alcalde ha impulsado también otras acciones complementarias, como la instalación de cámaras de vigilancia, rehabilitación de registros y líneas podotáctiles, embellecimiento de fachadas en la calle General Ignacio Cepeda, retiro de cableado en desuso y reconstrucción de banquetas en las calzadas Emiliano Carranza y Francisco I. Madero, entre otras.

Limpieza y mantenimiento de espacios públicos

Como parte de las acciones de embellecimiento urbano y fortalecimiento del tejido social, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de limpieza y deshierbe en las áreas verdes de la emblemática Plaza Pública Afición Sarapera, ubicada entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Francisco Coss. Las brigadas de “Aquí Andamos” retiraron basura acumulada y maleza, devolviendo al espacio su atractivo y funcionalidad para la comunidad.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en el Centro Comunitario Francisco I. Madero, al poniente de Saltillo, ubicado entre las calles Capitán Rafael Saldaña y Mayor Calletano Ramos. Allí se realizaron acciones de retiro de desechos, deshierbe y poda de las palmas de la especie Washingtonia, beneficiando a familias de las colonias Adolfo López Mateos, Francisco I. Madero, Satélite Sur, Roma y Las Cumbres, entre otras.

$!El tramo intervenido va de la calle Ignacio Aldama hasta Adalberto Guillén, beneficiando a propietarios y a la comunidad.
El tramo intervenido va de la calle Ignacio Aldama hasta Adalberto Guillén, beneficiando a propietarios y a la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Para facilitar la participación ciudadana y agilizar la atención a las necesidades de la comunidad, el Gobierno Municipal mantiene disponible el número del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08), donde los habitantes pueden reportar cualquier incidencia en los servicios públicos y recibir respuesta de manera rápida y oportuna.

Con estas acciones, la administración de Javier Díaz González consolida su compromiso de dignificar el Centro histórico, embellecer la ciudad y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, reforzando la identidad, seguridad y atractivo turístico del municipio.

Temas


Rehabilitación

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros