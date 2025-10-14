Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos

Deportes
/ 14 octubre 2025
    Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos
    Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de octubre, con un costo de 1,600 pesos por jugador, informaron en conferencia de prensa. FOTO: CORTESÍA

El evento de dos semanas incluirá por primera vez categorías infantiles y la participación de profesionales

Luis Saucedo, director deportivo de Smash Padel, anunció la celebración del cuarto torneo anual de la sede, que se llevará a cabo del 2 al 15 de noviembre. El evento busca consolidarse como una de las competencias más importantes de la región, repartiendo una bolsa de premios de $500 mil pesos.

El director deportivo confirmó que el torneo tendrá como sede Smash Padel y se desarrollará durante la primera quincena de noviembre. “Bueno, ya es nuestro cuarto torneo anual sede en Smash Padel. La fecha es del 2 al 15 de noviembre”, precisó Luis Saucedo.

TE PUEDE INTERESAR: INEDEC refuerza el impulso al alto rendimiento y al deporte social en Coahuila

El evento cubrirá un amplio espectro de competidores, desde la segunda hasta la séptima fuerza en las ramas varonil y femenil, además de mixtos y categorías de sumas. Este año, el torneo destaca por la inclusión de las divisiones infantiles.

“Este año incluimos las categorías infantiles, que es el primer torneo que es donde se incluye o se está tomando en cuenta los niños de 14 y 6, 18 años y menores”, explicó el directivo. Se ha extendido una invitación a colegios y escuelas que tienen actividades de pádel para inscribir a sus alumnos.

Además de las categorías amateur e infantiles, el torneo abrirá su “categoría open” para jugadores de alto rendimiento. “Tendremos aproximadamente unos 24 jugadores profesionales, tanto de México como extranjeros que van a estar jugando aquí”, agregó Saucedo.

Las inscripciones se encuentran abiertas, con fecha de cierre el próximo 28 de octubre, y el costo de participación se fijó en 1,600 pesos por jugador. La expectativa de asistencia es alta.

Uno de los mayores atractivos es el monto de los premios que se repartirán entre los ganadores de todas las categorías. Saucedo confirmó que “tenemos al final una bolsa de 500 mil pesos a repartir en todas las categorías”.

Aunado al premio económico, los ganadores recibirán un trofeo especial y distintivo del evento. Es un galardón que “tiene incrustado un cuarto de once de plata de libertad”, un detalle que, según Saucedo, “caño, pues valiendo más”.

La expectativa de asistencia es alta, con una proyección de participación de cientos de parejas. “Estamos esperando aproximadamente unas 350 parejas”, confirmó el director deportivo de Smash Padel.

Para los participantes, habrá atractivos adicionales, incluyendo un kit de bienvenida, degustaciones de restaurantes patrocinadores y “rifas de productos deportivos, electrónicos, viajes a la playa”, además de dos fiestas.

Temas


Pádel

Localizaciones


Saltillo

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III