Saltillo: Smash Padel anuncia su cuarto torneo anual con bolsa de $500 mil pesos

Luis Saucedo, director deportivo de Smash Padel, anunció la celebración del cuarto torneo anual de la sede, que se llevará a cabo del 2 al 15 de noviembre. El evento busca consolidarse como una de las competencias más importantes de la región, repartiendo una bolsa de premios de $500 mil pesos.

El director deportivo confirmó que el torneo tendrá como sede Smash Padel y se desarrollará durante la primera quincena de noviembre. “Bueno, ya es nuestro cuarto torneo anual sede en Smash Padel. La fecha es del 2 al 15 de noviembre”, precisó Luis Saucedo.

El evento cubrirá un amplio espectro de competidores, desde la segunda hasta la séptima fuerza en las ramas varonil y femenil, además de mixtos y categorías de sumas. Este año, el torneo destaca por la inclusión de las divisiones infantiles.

“Este año incluimos las categorías infantiles, que es el primer torneo que es donde se incluye o se está tomando en cuenta los niños de 14 y 6, 18 años y menores”, explicó el directivo. Se ha extendido una invitación a colegios y escuelas que tienen actividades de pádel para inscribir a sus alumnos.

Además de las categorías amateur e infantiles, el torneo abrirá su “categoría open” para jugadores de alto rendimiento. “Tendremos aproximadamente unos 24 jugadores profesionales, tanto de México como extranjeros que van a estar jugando aquí”, agregó Saucedo.

Las inscripciones se encuentran abiertas, con fecha de cierre el próximo 28 de octubre, y el costo de participación se fijó en 1,600 pesos por jugador. La expectativa de asistencia es alta.

Uno de los mayores atractivos es el monto de los premios que se repartirán entre los ganadores de todas las categorías. Saucedo confirmó que “tenemos al final una bolsa de 500 mil pesos a repartir en todas las categorías”.

Aunado al premio económico, los ganadores recibirán un trofeo especial y distintivo del evento. Es un galardón que “tiene incrustado un cuarto de once de plata de libertad”, un detalle que, según Saucedo, “caño, pues valiendo más”.

La expectativa de asistencia es alta, con una proyección de participación de cientos de parejas. “Estamos esperando aproximadamente unas 350 parejas”, confirmó el director deportivo de Smash Padel.

Para los participantes, habrá atractivos adicionales, incluyendo un kit de bienvenida, degustaciones de restaurantes patrocinadores y “rifas de productos deportivos, electrónicos, viajes a la playa”, además de dos fiestas.