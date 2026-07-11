Avanza ampliación del estacionamiento de Ciudad Judicial de Saltillo
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El proyecto, anunciado desde la inauguración del edificio, registra un avance del 35 por ciento
Las obras para ampliar el estacionamiento de la Ciudad Judicial de Saltillo continúan avanzando frente al complejo, donde se aprovecha el espacio de los camellones para habilitar nuevos cajones de aparcamiento que permitirá ofrecer una mejor atención a los usuarios desde su llegada.
El proyecto fue anunciado en enero de este año, durante la inauguración de la Ciudad Judicial, cuando el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, informó que se construiría un estacionamiento adicional para atender la demanda de espacios por parte de usuarios y personal del recinto.
A seis meses del anuncio, los trabajos ya son visibles y, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Municipal de Saltillo, la obra registra un 35 por ciento de avance.
Los trabajos comprenden una longitud aproximada de 230 metros lineales y una superficie cercana a los 3 mil 400 metros cuadrados, donde se colocará base hidráulica, cordón cuneta y carpeta asfáltica.
Una vez concluido, el nuevo espacio permitirá albergar más de 200 vehículos, que se sumarán a los cajones con los que ya cuenta el edificio judicial. En total, según Mery Ayup, el edificio contará con aproximadamente 700 espacios de aparcamiento.