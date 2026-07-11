Avanza ampliación del estacionamiento de Ciudad Judicial de Saltillo

Las obras para ampliar el estacionamiento de la Ciudad Judicial de Saltillo continúan avanzando frente al complejo, donde se aprovecha el espacio de los camellones para habilitar nuevos cajones de aparcamiento que permitirá ofrecer una mejor atención a los usuarios desde su llegada.

El proyecto fue anunciado en enero de este año, durante la inauguración de la Ciudad Judicial, cuando el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, informó que se construiría un estacionamiento adicional para atender la demanda de espacios por parte de usuarios y personal del recinto.